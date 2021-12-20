الخطوط الجوية القطرية تقاضي مجموعة إيرباص

أود أندرسن ا ف ب

بدأت شركة الخطوط الجوية القطرية اجراءات قانونية ضد إيرباص في محكمة بلندن حول طائرتها من طراز إيه 350

لندن (أ ف ب) – أعلنت الخطوط الجوية القطرية الإثنين أنها بدأت إجراءات قانونية ضد مجموعة إيرباص أمام محكمة بلندن، بعد خلاف مع الشركة المصنعة حول تدهور الأسطح الخارجية لجسم أحد الطرازات.

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وقد أدى الخلاف إلى قيام شركة الطيران، وهي إحدى "أكبر ثلاث شركات طيران في منطقة الخليج"، بإيقاف بعض طائراتها من طراز "ايه 350" وعدم قبول مزيد من الطائرات من هذا الطراز من الشركة الأوروبية حتى يتم حلّ المشكلة.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان "لقد فشلنا للأسف في جميع محاولاتنا للتوصل إلى حل بنّاء مع شركة إيرباص في ما يتعلق بحالة تدهور السطح المتسارع التي تؤثر سلبا على طائرة إيرباص إيه 350".

وأضافت "لذلك لم يترك لها بديل سوى السعي لحل سريع لهذا النزاع عبر المحاكم".

وامتنعت ايرباص عن التعليق الإثنين.

وقالت الشركة المصنعة للطائرة في وقت سابق هذا الشهر إنها مستعدة لطلب تحكيم مستقل لتسوية النزاع.

وأكدت أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية صادقت على النتائج التي توصلت إليها بأن المشكلة المتعلقة بالطلاء "لا تأثير لها على صلاحية طيران أسطول إيه 350".

كما اتهمت إيرباص الخطوط الجوية القطرية بتحريف المشكلة عبر ربطها بصلاحية الطيران.

وأضافت الناقلة القطرية في بيانها أنها بدأت اجراءات قانونية في قسم التكنولوجيا والبناء في محكمة بلندن "لضمان أن شركة إيرباص ستتعامل الآن مع مخاوفنا المشروعة بدون مزيد من التأخير".

وأشارت الخطوط الجوية القطرية إلى أنها أوقفت حاليا استعمال 21 طائرة من طراز "إيه 350".

وتابعت في بيانها "نعتقد بشكل راسخ أن إيرباص يجب أن تجري تحقيقا شاملا في هذا الوضع لتحديد سببه الكامل بشكل قاطع".

وختمت أنه "بدون الفهم الصحيح لسبب الوضع، لا يمكن للخطوط الجوية القطرية إثبات ما إذا كان أي حل إصلاح مقترح سيصحح المشكلة".

© 2021 AFP