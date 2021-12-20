دوري أن بي أيه: صنز يواصل تألقه وخسارة غريزليز وليكرز

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

عاد ديفن بوكر الى الملاعب بعد غيابه عن المباريات السبع الاخيرة وقاد فينيكس صنز الى فوز جديد على حساب تشارلوت هورنتس

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل ديفن بوكر 16 نقطة في مشاركته الأولى بعد غيابه لسبع مباريات وقاد فينيكس صنز، متصدر ترتيب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، الى الفوز على تشارلوت هورنتس بنتيجة 137-106 الاحد.

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وغاب بوكر عن الملاعب بسبب إجهاد في أوتار الركبة اليسرى، لكنه أظهر رغبة سريعة في العودة الى سابق تألقه فأحرز أربع ثلاثيات، إضافة الى ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة في 26 دقيقة من اللقاء الذي هيمن عليه صنز وتقدم بفارق 29 نقطة مع نهاية النصف الاول.

يملك صنز الرصيد الافضل في الدوري، فضلا عن فوزه بـ 23 مباراة من أصل آخر 25، بما فيها 14 فوزًا متتاليًا على أرضه.

كذلك، أحرز جافايل ماكغي 16 نقطة ولاندري شاميت 15، فيما أضاف دياندري أيتون 15 نقطة مع 15 متابعة.

في الجانب الآخر، أحرز مايلز بريدجز 26 نقطة وكيلي أوبر 18 لصالح تشارلوت الذي تلقى خسارته الثامنة في آخر 11 مباراة.

وفي شيكاغو، سجّل ديمار ديروزن 38 نقطة بعدما غاب لأسبوعين بسبب بروتوكول كوفيد-19، ليقود شيكاغو بولز الى الفوز على لوس انجليس ليكرز بنتيجة 115-110.

سجّل المونتينغري نيكولا فوشيفيتش 19 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف لاعب ليكرز السابق لونزو بول 19 نقطة ليعود بولز الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

خاض بولز مباراته الاولى منذ 11 كانون الاول/ديسمبر إثر تأجيل مواجهتين له بسبب إجراءات كوفيد-19.

سجّل لليكرز ليبرون جيمس 31 نقطة، وأضاف كارميلو أنتوني 21 نقطة وراسل وستبروك 20، لكن ذلك لم يجنب فريقهم خسارته الثانية على التوالي.

وفي ممفيس، سجّل داميان ليلارد 17 من نقاطه الـ 32 في الربع الاول ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز الى فرملة ممفيس غريزليز والتغلب عليه 105-100.

وضمن مباريات الاحد ايضَا، سجّل ساديك بي 26 نقطة ليوقف ديترويت بيستونز مسلسل هزائمه الذي وصل الى 14 مباراة متتالية بفوزه على ميامي هيت 100-90.

أسهم حاميدو ديالو بفوز بيستونز بتسجيله 15 نقطة مع سبع متابعات.

هذا الفوز هو الاول لديترويت منذ تغلبه على إنديانا بايسرز في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

سجّل لهيت ماكس ستروس 24 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، وأضاف كايل لوري 19 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

© 2021 AFP