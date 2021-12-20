فاوتشي يحذر من أن المتحورة أوميكرون "تنتشر" في كل أنحاء العالم

ماندل انغان ا ف ب/ارشيف

مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي في ميريلاند في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – حذر العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، الأحد من أن المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا "تنتشر" في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

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وقال فاوتشي لشبكة "سي ان ان"، إن "هذا الفيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذه المتحورة ستصبح مهيمنة و"سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

وصرح لقناة "إيه بي سي"، أن المتحورة تنتشر "بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا"، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، حاضا الأميركيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

وقال فاوتشي لشبكة "إن بي سي" إن الفيروس "ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا".

تنتشر المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

وأعلن السناتوران الأميركيان إليزابيث وارن وكوري بوكر، المرشحان السابقان للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديموقراطي لعام 2020، على تويتر الأحد أنهما مصابان بكوفيد وأن أعراضهما خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة. لكنهما لم يذكرا ما إذا كانا مصابين بالمتحورة أوميكرون.

أودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.

ومن المقرر أن يخاطب الرئيس جو بايدن الأمة الثلاثاء بشأن تطورات الجائحة في وقت تقوم إدارته بحملة جادة دعما للتطعيم.

© 2021 AFP