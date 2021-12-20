قتيل و125 جريحا في أضخم تظاهرات في السودان منذ انقلاب البرهان

متظاهر سوداني مصاب بعد اطلاق قوات الامن الغاز المسيل للدموع في الخرطوم في 19 كانون الاول/ديسمبر 2010

الخرطوم (أ ف ب) – قُتل متظاهر وأصيب 125 سودانيا خلال تظاهرات حاشدة هي الأضخم التي يشهدها السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين وهيمنة الجيش على السلطة قبل ثلاثة أشهر.

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ففي الذكرى الثالثة لثورة التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، خرجت حشود ضخمة من السودانيين الأحد في الخرطوم فشلت قوات الأمن التي كانت تغلق الجسور الرابطة بين ضفتي النيل في العاصمة من السيطرة عليها وتمكنت قوافل المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري.

وبحلول المساء حاول المتظاهرون الاعتصام أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري في وسط الخرطوم الا أن قوات الامن فرقتهم بالقوة بعد اطلاق كثيف للغازات المسيلة للدموع.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء) في بيان الاثنين مقتل "مجذوب محمد أحمد، 28 سنة ... يوم أمس (الأحد) برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة شرق النبل بالخرطوم".

واضافت اللجنة أنها "تأخرت في اعلان مقتل المتظاهر التزاما بالمعايير التي تلتزم بها للتقصي والتأكد من التفاصيل". وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات على انقلاب البرهان الى 46 قتيلا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان ليل الأحد الاثنين أن " 123 شخصا اصيبوا في الخرطوم وجُرح اثنان في كسلا" بشرق السودان.

وأوضحت أن الجرحى سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين.

وأضافت أن الاصابات نجمت عن اختناقات بالغاز ما تطلب نقل المصابين الى المستشفى.

وصباح الاثنين، واصلت قوات الأمن اغلاق بعض الجسور التي تربط وسط العاصمة بمنطقتي أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، وفق صحافي من وكالة فرانس برس.

وطالب المتظاهرون في العاصمة السودانية ب "اسقاط البرهان" وأكدوا أن مطلبهم هو حكومة مدنية خالصة وعودة الجيش الى ثكناته وابتعاده تماما عن السلطة.

دعوات للتصعيد

نظم معارضو الحكم العسكري تظاهرات عدة في العاصمة، ولكنها كانت أقل عددا، منذ أن أعلن البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة وهما سلطتي الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي الى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمووقراطيا في العام 2023.

ورغم اعادة حمدوك الى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتفاق سياسي معه، إلا أن هذا الاتفاق لم يرض الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.

وكرر المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح وزع على الصحافيين في الخرطوم التزام القوات المسلحة السودانية بالخيار الديموقراطي.

وقال العميد ابراهيم ابو هاجه إن "القوات المسلحة منحازة للخيار الديموقراطي للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار".

ورغم تأكيد حمدوك عشية ذكرى الثورة ان "الاتفاق السياسي هو أكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة للعودة الى مسار التحول المدني الديموقراطي"، الا أنه لم يقنع المحتجين.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير الى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة.

وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي وجه ناشطون دعوات الى تظاهرات جديدة في 25 و30 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

© 2021 AFP