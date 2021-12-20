كونفرنس ليغ: توتنهام خارج المسابقة لاعتباره خاسراً امام رين

جاستين تاليس ا ف ب/ا ف ب

انتهى مشوار توتنهام الانكليزي في مسابقة كونفرنس ليغ بعد تخسيره المباراة الاخيرة امام رين الفرنسي 3-صفر بعد تفشي فايروس كورونا في صفوفه

باريس (أ ف ب) – وصل مشوار فريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي في مسابقة "كونفرنس ليغ" الى نهاية بعدما مَنح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" الفوز لرين الفرنسي 3-صفر في مباراة الجولة الاخيرة من دور المجموعات، لاعتباره النادي اللندني منسحبًا.

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واضطر سبيرز الى الغياب عن المواجهة التي كانت مقررة بين الفريقين في التاسع من كانون الاول/ديسمبر بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوفه.

ونتيجة لقرار الاتحاد القاري، حلّ توتنهام في المركز الثالث ضمن مجموعته، فيما نال فيتيس أرنهم بطاقة الملحق بحلوله ثانياً خلف رين الذي كان ضامناً أصلاً لتأهله الى الدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة السابعة.

وجاء في بيان ويفا الإثنين "نعلن أنّ نتيجة مباراة توتنهام هوتسبير ورين ضمن دور المجموعات لمسابقة كونفرنس ليغ هي 3-صفر بانسحاب توتنهام هوتسبير".

وألغيت المباراة المقررة سابقًا بين الطرفين في لندن آنذاك، بعدما أعلن مدرب سبيرز الإيطالي أنتوني كونتي عشية المباراة انّ ثمانية من لاعبيه وخمسة اعضاء من الطاقم الفني والإداري أصيبوا بفيروس كورونا.

ويعتبر سبيرز من بين العديد من الاندية الانكليزية التي يعصف فيها فيروس كورونا بشدّة، غالبًا بسبب متحورة أوميكرون، حيث أرجئت العديد من المباريات في الدوري الانكليزي الممتاز خلال الاسبوعين الاخيرين.

لكن بخلاف اندية انكليزية أخرى، تمكن توتنهام من خوض مباراته الاخيرة في "بريميرليغ" الأحد امام ليفربول والتي انتهت بالتعادل 2-2.

© 2021 AFP