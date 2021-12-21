أمم إفريقيا 2022: النيجيري أوسيمهن "جاهز" للمشاركة في حال استدعائه

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن خلال المباراة ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والتي تعرض خلالها (22 عاماً) مهاجم نابولي الإيطالي لكسور عدة في وجهه في 21 تشرين لاثاني/نوفمبر 2021.

روما (أ ف ب) – أعلن مهاجم نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا لكرة القدم فيكتور أوسيمهن الثلاثاء أنه "جاهز" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل في الكاميرون في حال استدعائه من قبل "النسور الممتازة"، وذلك عقب تعافيه من إصابة بكسور عدة في وجهه دفعته إلى إعلان انسحابه من المسابقة القارية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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وكتب الهداف البالغ من العمر 22 عاما على تويتر بعد أن نشر صورا على وسائل التواصل الاجتماعي مرتديا قناعا واقيا "أنا متاح ما لم أكن من بين اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل نيجيريا".

وخضع أوسيمهن لعملية جراحية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد يومين من تعرضه لكسر في خده الأيسر ومحجر عينه بعد صدام قوي في الرأس مع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار.

وأعلن أوسيمهن بعدها انسحابه من النهائيات القارية المقررة في الفترة بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين كون مدة علاجه حددت في ثلاثة أشهر.

ووضعت لأوسيمهن "مسامير وألواح من التيتانيوم" في وجهه. ومع ذلك، استأنف مهاجم ليل الفرنسي السابق التدريبات منفردا في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الحالي، وأحيا بعض الآمال للجماهير النيجيرية.

ويعتبر تأمين قناع من الكربون لحماية منطقة الكسور شرطا للسماح له باستئناف التمارين الجماعية.

وأوقعت القرعة نيجيريا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو وستواجهها في 11 و15 و19 من الشهر المقبل تواليا.

© 2021 AFP