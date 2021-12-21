أن بي آيه: إمبيد يقود سيكسرز على حساب سلتيكس وثاندر يفسد عودة مورانت

تيرون هندرسون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ووريرز مستمر في معركة الصدارة على المنطقة الغربية وسط صراع مشتعل مع فينيكس صنز

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل الكاميروني جويل إمبيد 41 نقطة وقاد فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 108-103 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في الوقت الذي أفسد اوكلاهوما سيتي ثاندر عودة جا مورانت الى ممفيس غريزليز وهزمه 102-99 الإثنين.

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في المباراة الاولى، أحرز لاعب الارتكاز الكاميروني ايضًا 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربعة تصديات، وأضاف سرقتين للكرة في وقت قاتل من المباراة ليحرم سلتيكس من معادلة النتيجة برمية ثلاثية ويحسم اللقاء لمصلحة سيكسرز.

والى جانب الاداء المثالي لإمبيد، تألق كل من سيث كوري بتسجيله 26 نقطة وتوبياس هاريس بـ25، ليعزّز سيكسرز رصيده الى 16 انتصارًا و15 خسارة، ويضع حدًا لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية. وقد خاض سيكسرز اللقاء في ظل غياب شيك ميلتون بسبب بروتوكول كوفيد-19، وتيريسي ماكسي للإصابة.

من جانبه، كان جايلن براون افضّل مسجّل لبوسطن (15 انتصارًا و16 خسارة) بـ 30 نقطة.

وفي ممفيس، برز لاعب أوكلاهوما سيتي شي غيلجيوس-ألكساندر بإحرازه 23 نقطة مع خمس متابعات و4 تمريرات حاسمة وثلاث سرقات، ليقود فريقه الى تخطي مضيفه غريزليس 102-99.

وشهدت المباراة عودة مورانت هدّاف غريزليز بعد غياب لـ12 مباراة بسبب الإصابة في الركبة، وأنهى اللقاء بـ16 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.

وفي سان فرانسيسكو، سجّل ستيفن كوري 30 نقطة وأحرز درايموند غرين ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" مع 16 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود الثنائي غولدن ستايت ووريرز الى الفوز على ساكرامنتو كينغز 113-98.

ونال كوري تصفيقًا حارًا من جمهور ووريرز في مباراته الاولى على أرضه بعد تحطيمه الرقم القياسي في الثلاثيات المسجلة في تاريخ الدوري متجاوزًا راي ألن.

وبات غولدن ستايت أول فريق يصل الى 25 انتصارًا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية بفارق "نسبة الفوز" فقط عن فينيكس صنز المتصدر.

وفي لوس أنجليس، أحرز لاعب سان انتونيو سبيرز ديجونتي موراي ثلاثية مزدوجة أخرى بـ 24 نقطة، 13 تمريرة حاسمة و12 متابعة ليقود سبيرز الى فوز صريح على مضيفه كليبرز 116-92.

سجّل ايضًا لسبيرز النمسوي جاكوب بويلتل 17 نقطة مع 11 متابعة، فيما أضاف كيلدون جونسون 12 نقطة مع 12 متابعة.

بينما كان بول جورج افضل مسجّل لكليبرز بـ 25 نقطة.

© 2021 AFP