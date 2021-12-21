ايرباص وبوينغ تعربان عن قلقهما حيال نشر الجيل الخامس في الولايات المتحدة

كريستوف ستاشه ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – أعربت شركتا تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص والأميركية بوينغ عن "قلقهما" بشأن احتمال تعطل أدوات طائراتها بفعل تقنية الجيل الخامس، في رسالة إلى وزارة النقل الأميركية، وفق ما ذكرت شركة إيرباص الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

قال متحدث باسم شركة ايرباص لوكالة فرانس برس "نؤكد ان مدير شركة ايرباص اميركاز، جيف كنيتل، ورئيس شركة بوينغ، ديفيد كالهون، قد وقعا رسالة الى وزير النقل الاميركي بيت بوتيدجيج توضح بالتفصيل المخاوف المشتركة لقطاع الطيران حيال نشر الجيل الخامس في الولايات المتحدة".

واضاف المصدر أن "إيرباص وبوينغ تعملان، مع فاعلين آخرين في قطاع الطيران في الولايات المتحدة، لفهم التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع مقياس الارتفاع الراداري".

واوضحت بوينغ في بيان لوكالة فرانس برس "نتعاون مع سلطات الطيران والمسؤولين الحكوميين وشركات الطيران والمجموعات التي تمثل القطاع لضمان سلامة عمليات تشغيل الطائرات في جميع أنحاء العالم".

يعزز هذا الضغط على المنظمين الأميركيين في قضية تضع قطاع الطيران في مواجهة مشغلي الهاتف المحمول.

كان من المقرر أن يبدأ رائدا القطاع "فريزون" و"ايه تي اند تي"، في استخدام نطاقات التردد 3,7-3,8 غيغاهرتز في 5 كانون الأول/ديسمبر والتي تم تخصيصها لهم في شباط/فبراير بعد تقديم عرض بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

الا انهما وافقا في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على تأجيل إطلاق الخدمة إلى كانون الثاني/يناير، على خلفية مخاوف اعربت عنها وكالة الطيران الأميركية بشأن مشاكل التداخل المحتملة مع الأجهزة التي تقيس الارتفاع الراداري في الطائرات، مطالبة بمعلومات إضافية عن الأجهزة التي تعمل على نطاقات التردد التي قد تستخدمها شبكات الجيل الخامس.

© 2021 AFP