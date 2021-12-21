كأس الرابطة: أرسنال يحسم أولى بطاقات نصف النهائي بثلاثية لنكيتياه

غلين كيرك ا ف ب

مهاجم ارسنال إدي نكيتياه يحتفل بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى سندرلاند خلال لقاء الفريقين في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، لندن في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – حسم أرسنال أولى بطاقات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه سندرلاند من المستوى الثالث "ليغ وان" بنتيجة كبيرة 5-1 الثلاثاء على "ستاد الإمارات".

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وكان النادي اللندني يخوض أسهل لقاءات الدور ربع النهائي، أقله على الورق، ضد الفريق الوحيد المتبقي في ربع النهائي من خارج أندية الدوري الممتاز.

وقد استغل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تفوقه الفني وحقق فوزه الرابع توالياً منذ هزيمتيه المتتاليتين في الدوري الممتاز على يد غريمه مانشستر يونايتد وإيفرتون.

ويدين "المدفعجية" بالخروج منتصرين من مواجهتهم الأولى مع سندرلاند منذ أن ودع الأخير الدوري الممتاز في نهاية موسم 2016-2017 الى إدوارد نكيتياه الذي سجل ثلاثية (17 و49 و58)، وأضاف العاجي نيكولاس بيبي (27) والبديل ابن الـ18 ربيعاً تشارلي باتينو (1+90) الهدفين الاخرين، فيما كان هدف الضيوف الوحيد من نصيب نايثن برودهيد (31).

ويأمل أرسنال الذهاب حتى النهاية من أجل الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ أيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر عام 1993، علماً بأنه وصل بعدها الى النهائي ثلاث مرات أعوام 2007 و2011 و2018 من دون أن ينجح في رفع رصيده الى ثلاثة ألقاب.

ويستكمل الدور ربع النهائي بثلاث مواجهات بين فرق من الدوري الممتاز ووسط غيابات بالجملة بسبب الإصابات بفيروس كورونا، حيث يلتقي تشلسي مع مضيفه برنتفورد، توتنهام مع جاره اللندني وست هام، وليفربول مع ليستر سيتي.

© 2021 AFP