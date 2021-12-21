محكمة في لندن تفرض على حاكم دبي دفع 550 مليون جنيه استرليني لزوجته السابقة وطفليهما

ادريان دنيس اف ب

لندن (أ ف ب) – أمر القضاء البريطاني الثلاثاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدفع حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفاله، في ما يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدده محكمة إنكليزية.

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وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد (72 عاما) لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاما) 251,5 مليون جنيه إسترليني وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال على ما جاء في حكم صادر عن محكمة الشؤون العائلية نشر الثلاثاء.

وأوضح القاضي مور "نظرا لمكانتهما والتهديدات العامة المتعلقة بالارهاب والخطف التي يواجهانها في ظل ظروف كهذه، ، فهم في وضع ضعف على وجه الخصوص وبحاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهم في هذا البلد".

وأضاف ان "التهديد الرئيسي الذي يواجهانه يأتي منه (الشيخ محمد) وليس من أطراف خارجية".

وكانت المحكمة العليا البرطيانية رأت في تشرين الأول/اكتوبر أن الشيخ محمد سمح بقرصنة هاتف زوجته ومحاميها البريطانيين.

ولم يُثبت أن القرصنة مرتبطة بالمعركة القضائية التي يتواجه فيها الشيخ محمد مع زوجته للحصول على عودة طفليهما إلى دبي.

وشدد القاضي على أن حاكم دبي مارس "مضايقات وترهيب للوالدة قبل مغادرتها إلى إنكلترا".

وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى التي تقر في إطار تسوية طلاق أمام القضاء الإنكليزي منذ قضية تاتيانا احمدوفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد احمدوف.

ففي نهاية العام 2016 منح القضاء احمدوفا 41 % من ثروة زوجها السابق البالغة 453 مليون جنيه استرليني .

© 2021 AFP