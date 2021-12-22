أستراليا المفتوحة: إعفاءات صحية لعدد قليل من اللاعبين غير الملقحين

ملبورن (أ ف ب) – سيُسمح لـ"نسبة صغيرة" فقط من اللاعبين غير الملقحين ضد كوفيد-19 بالحصول على إعفاءات طبية للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، مطلع العام المقبل، وفق ما أعلن مدير البطولة كرايغ تايلي الاربعاء.

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لم يقدم أي لاعب حتى الآن إعفاء للمنظمين، وفق تايلي، ما يعني أن المصنف أول عالميًا وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يرفض حتى الآن الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح أم لا، لم يقم بذلك.

وقال تايلي "إذا سيأتي نوفاك الى أستراليا المفتوحة، فهذا يعني إما أنه تلقى اللقاح أو أن لديه إعفاء طبي".

وكان كرّر السبت أنه يجب تلقيح جميع اللاعبين للبطولة المقررة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير المقبل في ملبورن.

في الشهر الماضي، استبعدت ولاية فيكتوريا، حيث تقع ملبورن، منح إعفاء خاص للاعبين غير الملقحين حتى يتمكنوا من المشاركة في البطولة. قال نائب رئيس وزراء الولاية جيمس ميرلينو "الإعفاءات الطبية ليست سوى استثناءات طبية، فهي ليست وسيلة للتحايل على هذه القواعد للاعبي كرة المضرب ذات الشأن العالي".

تعتبر الشائعات حول إعفاء محتمل لديوكوفيتش موضوعًا حساسًا في ملبورن، حيث أدى هدف القضاء على فيروس كورونا الى دخول السكان في فترة طويلة من الحجر الصحي.

على الإسباني رافايل نادال حامل اللقب عام 2009 الذي أعلن الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا إبّان عودته من دورة أبو ظبي الاستعراضية، أن يعود في الوقت المناسب للمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة، إذ قال تايلي "اللاعبون الذين ثبتت إصابتهم الآن عليهم الانتظار حتى يصبحوا غير معديين، وسيسمح لهم بالمشاركة".

كما أعلنت كل من التونسية أنس جابر والسويسرية بليندا بنتشيتش إصابتهما بكوفبد بعد مشاركتهما في أبو ظبي، فيما أًصيبت البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب فلاشيغ ميدوز قبل توجهها الى الامارات.

وسيغيب عدة نجوم عن أستراليا أبرزهم السويسري روجيه فيدرر والاميركية سيرينا وليامس بسبب الاصابة، إضافة الى مواطنتها جنيفر برايدي الوصيفة والتشيكية كارولينا بليشكوفا والكندية بيانكا أندرييسكو.

© 2021 AFP