إغلاق مطعم ياباني في موقع اكسبو دبي بعد إصابة موظفين بكورونا

زوار يشاهدون عرضًا جداريا متحركًا داخل الجناح الياباني في معرض إكسبو 2020 بإمارة بدبي في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021

دبي (أ ف ب) – أغلق مطعم ياباني في موقع معرض اكسبو دبي في الإمارة الخليجية أبوابه موقتا بعد إصابة عشرة من موظفيه بفيروس كورونا، في وقت سجّلت الإمارات الأربعاء أعلى معدل إصابات يومي منذ ثلاثة أشهر.

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والإمارات أحد أسرع دول العالم تطعيما للسكان، وقد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنّها أعطت جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 على الاقل لجميع السكان البالغ عددهم 10 ملايين، وأن أكثر من 90 بالمئة تلقوا الجرعتين.

وتستضيف دبي معرض اكسبو العالمي منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي ولمدة ستة أشهر، وقد سجّل المعرض أكثر من سبعة ملايين زيارة منذ فتح أبوابه وتحوّل إلى معلم تجاري وسياحي مهم في الإمارة الثرية.

وأبلغت وزارة الاقتصاد اليابانية وكالة فرانس برس الأربعاء بأنّ 10 موظفين في المطعم "سيشيرو" الملاصق لجناح الدولة الاسيوية أصيبوا بكوفيد-19 ما أدى إلى إغلاق أبوابه بشكل موقت.

وجاء ذلك بعد بيان صادر عن الجناح الياباني قال فيه إنه "تم إغلاق مطعم سيشيرو للتنظيف العميق والتعقيم بعدما جاءت فحوص عدد من موظفي المطعم إيجابية".

وقد تم تحديد الحالات "كجزء من الاختبارات المنتظمة للقوى العاملة في إكسبو، والمشاركين والمتطوعين، والتي زادت وتيرتها مؤخرًا استجابة للحالة الصحية العالمية المتغيرة باستمرار".

وتم اختبار طاقم العمل في الجناح الياباني الذي سيبقى مفتوحا للزوار.

وزوار الحدث الدولي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر ملزمون تقديم إثبات يفيد تلقيهم اللقاح المضاد لكوفيد-19 أو إبراز نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" على أن يكون الفحص أُجري قبل ما لا يزيد عن 72 ساعة.

وإلى جانب ذلك، يوفّر إكسبو 2020 محطات تعقيم في الموقع ويفرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء.

ويُعد إكسبو 2020 أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة. وفي ظل عودة الفيروس للانتشار بوتيرة متسارعة عالميا، قرر المنظمون مؤخرا الغاء فعاليات وزيارة عدد مراكز الفحوص إلى جانب إجراء الفحص مجانا لجميع العاملين في أجنحة الدول، بحسب بيان الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت سجّلت الإمارات 665 إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي، علما أن جميع دول الخليج الاخرى باستثناء سلطنة عمان تسجّل معدلات إصابات هي الاعلى أيضا منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأصبحت أوميكرون المتحورة المهيمنة إلى حد كبير في الولايات المتحدة ودول أخرى. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء إنه "لا توجد إجابة حتى الآن" حول ما إذا كانت المتحورة تتطلب لقاحاً خاصاً. وتلجأ العديد من الدول الاوروبية للقيود مجددا.

وكانت الامارات التي عادة ما تشهد اقبالا سياحيا كبيرا في فترة أعياد نهاية العام، أعلنت الأحد إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص السلبية وحدهم بدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة اعتبارا من الثالث من كانون الثاني/يناير 2022.

ويذكر أن عددا من لاعبي كرة المضرب العالميين الذين شاركوا في بطولة كرة مضرب دولية في أبوظبي هذا الشهر، أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم إلى بلدانهم.

© 2021 AFP