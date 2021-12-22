المنتدى الاقتصادي العالمي المؤجل إلى الصيف سيقام في دافوس

مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي الألماني كلاوس شفاب يظهر على شاشة فيديو في قصر الإليزيه في باريس في 26 كانون الثاني/يناير 2021

جنيف (أ ف ب) – تقام دورة العام 2022 من المنتدى الاقتصادي العالمي التي ارجئت إلى مطلع الصيف بسبب المتحورة أوميكرون، في دافوس على ما أكد الأربعاء مؤسس المنتدى كلاوس شفاب في مقابلة مع صحيفة بليك.

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أعلن المنتدى الأربعاء أن دورته المقررة في كانون الثاني/يناير في دافوس في جبال الألب السويسرية ارجئت إلى مطلع الصيف بسبب الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا.

وردا على سؤال لمعرفة إن كانت استضافة سنغافورة للمنتدى مطروحة مجددا كما حصل مع دورة العام 2021 التي الغيت في نهاية المطاف، قال شفاب بشكل قاطع "كلا ستقام في دافوس".

أرجئ المنتدى في العام الماضي من كانون الثاني/يناير إلى مطلع الصيف لكنه ألغي في نهاية المطاف.

وأوضح شفاب أن التدابير الصحية المتخذة من قبل المنتدى مناسبة لمواجهة المتحورة دلتا المهيمنة في سويسرا حتى الان لكنها لا تكفي لمواجهة أوميكرون الذي قد يسيطر سريعا.

وعززت سويسرا قيودها الصحية بشكل كبير الاثنين في محاولة لوقف الموجة الخامسة من كوفيد وكبح انتشار المتحورة أوميكرون.

© 2021 AFP