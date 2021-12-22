بايدن ما زال يأمل تمرير خطته للإنفاق الاجتماعي في مجلس الشيوخ

برندن سميالوفسكي ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إنه ما زال يأمل أن يضمن تمرير مشروعه لخطّة ضخمة للإنفاق الاجتماعي في مجلس الشيوخ.

إعلان اقرأ المزيد

وكان السيناتور الديموقراطي جو مانشين المنتخب عن فيرجينيا الغربية قد وجّه ضربة قاصمة الأسبوع الماضي إلى خطّة بايدن المعروفة بـ "بيلد باك بيتر" (البناء من جديد على نحو أفضل) والمقدّرة قيمتها بـ 1,75 تريليون دولار، بقوله إنه قد يحجم عن تأييدها.

غير أن بايدن كشف لصحافيين في البيت الأبيض أنه يعتقد أنه لا يزال من الممكن إنعاش هذا المشروع الذي يشكّل محور أجندته الداخلية.

وصرّح الرئيس الأميركي "ما زلت أعتبر أنه من الممكن إتمام الخطّة ... أنا والسيناتور مانشين سوف ننجز المهمّة".

وكان زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد تعهّد الاثنين طرح المشروع الذي يقوم على إصلاحات واسعة في مجالات الرعاية الصحية وسياسة الهجرة والمناخ والتعليم على بساط مداولات مجلس الشيوخ.

وقال شومر "سوف نصوّت على نسخة منقّحة من هذه الخطّة التي أقرّها مجلس النواب، وسوف نواصل طرحها للتصويت إلى أن نفي بالمطلوب".

وليس من الواضح بعد كيف يمكن للديمقوراطيين فعل ذلك من دون تصويت مانشين الحاسم في مجلس شيوخ يسوده انقسام حاد بين عدد متساو من مؤيدي المشروع ومعارضيه.

وكان النواب الجمهوريون الذين دعموا خطّة الرئيس بشأن البنى التحتية قد شدّدوا بوضوح على أنهم لن يؤيّدوا "بيلد باك بيتر".

© 2021 AFP