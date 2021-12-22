بطولة إيطاليا: إنتر المتصدر يختتم العام بفوز سابع تواليًا

لاعبو إنتر يحتفلون بفوزهم على تورينو في الدوري الايطالي لكرة القدم على ملعب جوزيبي ميتزا في ميلانو في 22 كانون الاول/ديسمبر 2021

روما (أ ف ب) – اختتم إنتر المتصدر عام 2021 بانتصار سابع تواليًا في الدوري الايطالي لكرة القدم بفوزه الاربعاء 1-صفر على مضيفه تورينو بهدف الهولندي دنزل دمفريس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة الاخيرة لهذا العام، مؤكدًا جاهزيته للدفاع عن لقبه.

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وكان إنتر حسم لقب بطل الذهاب الشرفي نتيجة خسارة جاره ميلان أمام نابولي في المرحلة الماضية، قبل أن يؤكد أحقيته فعليًا بفوز سابع على التوالي.

ورفع فريق المدرب سيموني إنزاغي رصيده الى 46 نقطة متقدمًا بفارق سبع نقاط عن كل من نابولي وميلان اللذين يلعبان ضد سبيتسيا وإمبولي تواليًا لاحقًا اليوم.

وأثبت الفريق أنه قادر على التأقلم سريعًا مع أسلوب إنزاغي الذي تفوق على سلفه أنتونيو كونتي في هذه المرحلة من الموسم، ليس بتصدر الدوري المحلي فحسب، بل لأنه قاد الفريق الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عقد من الزمن، حيث أوقعته القرعة في مواجهة نارية ضد ليفربول الإنكليزي.

ومني تورينو بالهزيمة الاولى في خمس مباريات في الدوري بعدما قدم من فوزين على التوالي ومن أربع مباريات متتالية من دون هزيمة، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأجرى إنزاغي ثلاثة تبديلات على التشكيلة التي بدأت خلال الفوز الكاسح 5-صفر على ساليرنيتانا نهاية الاسبوع الماضي، مشركًا الارجنتيني لاوتارو مارتينيس في الهجوم بدلا من التشيلي ألكسيس سانشيس، ومواطن الاخير أرتورو فيدال مكان نيكولو باريلا والمدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار بدلا من دانيلو دامبروزيو.

وأتيحت فرصة للكرواتي ماركو بياتشا لافتتاح النتيجة للضيوف بعد أن سدّد كرة لولبية من مشارف المنطقة مرت بجانب القائم (18).

وكاد أن يمنح ألساندرو باستوني التقدم لإنتر بعد أن وصلته الكرة إثر ركنية الى خارج المنطقة سددها رائعة "على الطائر" بيسراه منخفضة تصدى لها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش برجله (21).

وسجل دمفريس للمباراة الثانية تواليًا بعد أن وصلت الكرة على الرواق الايسر إثر مرتدة الى البوسني إدين دجيكو الذي توغل الى داخل المنطقة ومرر كرة للوسط الى الكرواتي مارسيلو بروزفزيتش، حاول ان يتابعها بكعب قدمه تمريرة الى الهولندي، إلا أن وصل الى الاخير من دون أن يلمسها الكرواتي وسددها بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى (30).

وكاد أن يضاعف مارتينيس النتيجة بعد أن وصلته كرة جميلة في العمق من التركي هاكان تشالهان أوغولو الى داخل المنطقة، راوغ الحارس وسدد الى جانب القائم رغم المرمى الخالي (38).

ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص، كانت أفضلها للضيوف عبر كرة ثابتة من الصربي شاشا لوكيتش تصدى لها الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش في أسفل الزاوية اليمنى (66).

روما يتعثر ولاتسيو يواصل صحوته

وتعثر روما باكتفائه بالتعادل 1-1 مع ضيفه سمبدوريا ليرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز السادس متساويًا بالنقاط مع فيورنتنيا السابع الذي خرج بالنتيجة ذاتها من مباراته ضد مضيفه فيرونا.

على الملعب الاولمبي في العاصمة، تقدم روما القادم من انتصارين تواليًا في الدوري، آخرهما كاسح 4-1 في عقر دار أتالانتا، عبر الاوزبكستاني إلدور شومورودوف (72)، إلا أن مانولو غابياديني عادل للضيوف قبل عشر دقائق من النهاية (80).

في فيرونا، لم يتمكن الصربي دوشان فلاهوفيتش من فض الشراكة مع البرتغالي كريسيتانو رونالدو لعدد الاهداف المسجلة في عام واحد في الدوري الايطالي، بعد أن سجل غاييتانو كاستروفيلي هدف التعادل لفيورنتنيا (81) بعد أن اقتتح أصحاب الارض النتيجة عبر كيفين لازانيا (17).

وكان فلاهوفيتش عادل في تعادل فيورنتنيا (2-2) مغ ساسوولو في المرحلة السابقة رقم رونالدو لعدد الاهداف المسجلة في عام واحد في الدوري الايطالي لكرة القدم (33)، حققه الاخير عام 2020.

وواصل لاتسيو صحوته محققًا انتصاره الثاني تواليًا في الدوري بفوزه 3-1 على مضيفه فينيتسيا.

وتقدم فريق العاصمة عبر الإسباني بيدرو (3)، قبل أن يعادل فرانتشيسكو فورتي بعد مرور نصف ساعة. إلا أن فرانتشيسكو أتشيربي سجل الهدف الثاني للضيوف (48)، قبل أن يحسم الإسباني لويس ألبرتو الفوز في الوقت بدل الضائع (90+5) بعد دقائق من طرد الاميركي تانر تيسمان من جانب أصحاب الارض (90+1).

وبعد أن سقط ضد ساسوولو في المرحلة ما قبل الماضية، عاد لاتسيو الى سكة الانتصارات الاسبوع الفائت بفوزه على جنوى ليرفع اليوم رصيده الى 31 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد فينيتسيا عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

وألحق بولونيا الخسارة الاولى بساسوولو بعد سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة في الدوري، متفوقًا عليه 3-صفر في عقر داره.

وسجّل أهداف بولونيا ريكاردو أورسوليني (36)، الاسكتلندي آرون هيكي (44) والبديل الباراغوياني فيديريكو سانتاندر (90+4) ليعود الفريق الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم تواليًا في الكالتشيو.

وتجمد رصيد ساسوولو عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر فيما رفع بولونيا رصيده الى 27 في المركز العاشر.

© 2021 AFP