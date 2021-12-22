بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتفادى الخسارة أمام لوريان في الرمق الاخير ونيس وصيفًا

جان فرانسوا مونييه ا ف ب/ا ف ب

باريس (أ ف ب) – تفادى باريس سان جرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، تلقيه الخسارة الثانية هذا الموسم وخطف تعادلاً متأخرًا أمام مضيفه لوريان 1-1 ضمن المرحلة 19 والاخيرة من ذهاب البطولة الاربعاء، في مباراة شهدت طرد مدافعه الاسباني سيرخيو راموس.

إعلان اقرأ المزيد

ورغم تعادله، أنهى سان جرمان بطل الذهاب، العام الحالي بفارق شاسع بلغ 16 نقطة عن أقرب منافسيه نيس الثاني (33 نقطة) الفائز على لنس 2-1 ضمن المرحلة ذاتها.

سجّل للوريان هدف السبق توما مونكوندوي (40) قبل ان يعادل الارجنتيني ماورو إيكاردي النتيجة (90+1).

وتعود الخسارة الوحيدة لسان جرمان في "ليغ 1" هذا الموسم الى 3 تشرين الاول/اكتوبر بمواجهة رين 2-1.

وعلى ملعب ستاد دو موستوار-إيف ألانما، فشل الارجنتيني ليونيل ميسي بقيادة فريق العاصمة الفرنسية الى الفوز في المباراة الاولى التي خاضها من دون النجم الفرنسي كيليان مبابي الموقوف أو البرازيلي نيمار المُصاب، لكنّ فريق العاصمة سيكون مسرورًا بتفادي الخسارة قبل انطلاق مرحلة الإياب. كما انّ ميسي كاد ان يسجّل هدفًا لولا تدخل القائم الذي حرم نجم برشلونة الاسباني السابق من تسجيل هدفه الثاني في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ولا يزال الهاجس الاكبر أمام المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو اندماج ميسي بشكل فعّال في تركيبة الفريق، بعدما سجّل هدفًا واحدًا في عشر مباريات ضمن الدوري المحلي، وذلك قبيل انطلاق المرحلة الأهم من الموسم، لا سيما على جبهة دوري أبطال أوروبا حيث يواجه الفريق اختبارًا دقيقًا امام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا 13 مرة (رقم قياسي).

وفي ظل الغيابات، دفع بوكيتينو بمواطنه إيكاردي لقيادة خط الهجوم الى جانب ميسي، علمًا انّ إيكاردي يمرّ بفترة عصيبة في ظل مشاكله الشخصية والقضائية في آن معًا، فبقي أسير مقاعد البدلاء في الاشهر الماضية الى أن فك صيامه التهديفي الاحد لكن بمواجهة فريق فينيي-أولنوي من الدرجة الخامسة الأحد في مسابقة الكأس. وتمكن إيكاردي من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي في ما يكون حافزًا له للعودة الى سابق عهده.

وبخلاف المتوقع، جاء اداء سان جرمان باهتا في الشوط الاول، حيث آلت الافضلية لمصلحة أصحاب الارض الذين بدوا اكثر تعطشا ورغبة بتحقيق الفوز، فضلا عن تفوّقهم البدني والفني.

وبعد سلسلة من الهجمات المرتدة التي قام بها لوريان لكن من دون تمكنه من التسجيل، استطاع مونكوندوي من تسجيل هدف غال لفريقه قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الاول بتسديدة صاروخية (40).

وعمد بوكيتينو الى إجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، لا سيما في الناحية الدفاعية، حيث دفع بلاعب ريال مدريد السابق الإسباني سيرخيو راموس مع انطلاق الشوط الثاني.

إلا انّ الامور ساءت بالنسبة للضيوف بعد نيل راموس بطاقته الصفراء الثانية في غضون خمس دقائق ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين. غير انّ سان جرمان تمكن رغم ذلك من معادلة النتيجة في الدقيقة الاولى من الوقت بدل عن الضائع عن طريق إيكاردي (90+1) إثر تمريرة عرضية حاسمة من المغربي أشرف حكيمي تمكن الارجنتيني من متابعتها داخل المرمى.

نيس وصيفا مع نهاية مرحلة الذهاب

ونجح نيس في إنهاء مرحلة الذهاب في المركز الثاني متجاوزًا رين ومرسيليا اللذين مُنيا بالهزيمة في هذه المرحلة، بعد فوز الاول على لنس 2-1.

وعوّض نيس تأخره بهدف سجله ارنود كاليموندو لمصلحة لنس (30) قبل ان يسجّل هدفين في الشوط الثاني عبر الغابوني ماريو ليمينا (63) والهولندي جاستن كلويفرت (79)، كانا كفيلين بمنح فريق المدرب كريستوف غالتييه فوزًا في غاية الاهمية كونه منحه مركز الوصافة.

وأصبح في رصيد نيس 33 نقطة متفوقًا على مرسيليا الثالث بفارق الاهداف الذي أفلت من خسارة مفاجئة على أرضه امام رينس بتعادله 1-1 رغم انّ الفرصة كانت سانحة أمامه للانفراد بالمركز الثاني.

سجّل هدف التقدم لرينس هيوجو ايكتيكي (75) في مباراة شهدت طرد لاعب رينس الإسباني أوسكار غارسيا في الدقيقة 90، قبل أن يحرز ديميتري باييت هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وبات رينس يحتل المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

وأشعل موناكو معركة المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية عقب فوزه المهم على حساب رين 2-1.

وفشل رين في انهاء مرحلة الذهاب بالمركز الثالث أقلّه وتراجع الى الرابع برصيد 31 نقطة، اما موناكو فعزّز موقعه حيث يحتل المركز السادس بـ 29 نقطة.

وواصل ليون سقوطه الحرّ واكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه امام متز الثامن عشر.

ويحتل ليون المركز 13 برصيد 24 نقطة مهدرا فرصة حقيقية للبقاء على تماس مع المراكز العشرة الاوائل.

© 2021 AFP