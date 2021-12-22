دوري "أن بي ايه": تأجيل مباراتين جديدتين بسبب كوفيد-19

غاريث إلوود غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

اعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاربعاء انّ مباراتين جديدتين تم تأجيلهما بسبب عجز الاندية التي تعاني من تفشي فيروس كورونا في صفوفها من إدراج ثمانية لاعبين على الأقل لخوض المباراة

نيويورك (أ ف ب) – أرجأت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاربعاء مباراتين أخريين، بعد أن تعذر على الفرق التي تعاني من تفشي فيروس كورونا في صفوفها إدراج ثمانية لاعبين على الأقل لخوض المباراة.

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وألغت رابطة الدوري مباراة تورونتو رابتورز الأربعاء أمام مضيفه شيكاغو بولز، إذ لا يملك الفريق الكندي ثمانية لاعبين معافين، وكذلك مباراة بروكلين نتس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز الخميس.

وهذه المباراة التاسعة التي تلقى مصير التأجيل من قبل رابطة الدوري هذا الموسم بسبب الفيروس، فيما أكدّ مفوّض الرابطة آدم سيلفر أنّ لا نية لتجميد المنافسات بشكل عام، وأنّ على الاندية التأقلم والتعايش مع الفيروس.

وهذه المباراة الثالثة التي تؤجل لبروكلين نتس المتخبّط بفيروس كورونا بعد الاولى ضد دنفر ناغتس الأحد والثانية أمام واشنطن ويزاردز الثلاثاء.

ويعدّ بروكلين نتس، متصدر المنطقة الشرقية، أكثر الفريق التي تعاني من تفشي الفيروس مع إصابة عشرة لاعبين في صفوفه حتى اللحظة، بمن فيهم هدّاف الدوري كيفن دورانت، إضافة الى النجمين جيمس هاردن وكايري إرفينغ.

يبلغ معدل دورانت، أفضل لاعب في الدوري عام 2014، 29.7 نقطة و7.9 متابعات و5.9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، فيما يحتل هاردن المركز الثاني بقائمة الممررين مع 9.6 تمريرة في المباراة الواحدة، إضافة الى معدل 20.8 نقطة و7.9 متابعات.

وكان نتس سمح راهنًا لنجمه إرفينغ الذين لم يحصل على اللقاح بعد بالعودة الى تشكيلة الفريق والمشاركة في التمارين والمباريات التي تقام خارج أرض نتس حصرًا. إذ إنّ نظام نيويورك بشأن كوفيد-19 لا يسمح له بخوض المباريات على أرض نتس من دون أخذ اللقاح.

ينتظر نتس مباراة أمام لوس انجليس ليكرز في 25 كانون الاول/ديسمبر.

وقال سيلفر إن الدوري يبحث في القواعد التي من شأنها أن تسهل على الأندية استخدام لاعبين من قوائم الاندية الرديفة، لملء الفراغ الناتج عن إصابة العديد من اللاعبين من الفريق نفسه بالفيروس.

© 2021 AFP