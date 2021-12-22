دوري "أن بي ايه": فينيكس يلحق خسارة قاسية بليكرز

ميغ اوليفانت Aغيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – الحق فينيكس صنز خسارة قاسية بلوس انجليس ليكرز بالفوز عليه 108-90 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في مباراة شهدت اصابة نجم الاخير ليبرون جيمس في كاحله.

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وساهم الثنائي ديفون بوكر العائد الى صفوف فينيكس بعد اصابة ابعدته عن المباريات السبع الاخيرة لفريقه، ودياندري ايتون بفوز فينيكس بتسجيل الاول 24 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حامسة، في حين اضاف الثاني 18 نقطة و11 متابعة ليقودا فريقهما الى فوز رابع تواليا والسادس في اخر سبع مباريات.

ويملك صنز متصدر المنطقة الغربية، افضل سجل في الدوري منذ مطلع الموسم الحالي برصيد 25 انتصارا مقابل 5 هزائم.

في المقابل، كان جيمس افضل مسجل في صفوف ليكرز مع 34 نقطة ونجح في 7 متابعات وتمريرتين حاسمتين، في حين اضاف راسل وستبروك 22 نقطة و10 متابعة.

وكانت النتيجة متقاربة نسبيا وانتهى الشوط الاول بتقدم فينيكس بفارق ضئيل (54-52) قبل ان يوسع الفارق في الربع الثالث ويدخل الربع الاخير متقدما 85-73 ليبتعد بفارق اكبر في نهاية المباراة.

وحقق ميامي هيت فوزه الخامس في اخر 7 مباريات على الرغم من غياب نجميه بام اديبايو وجيمي باتلر فتغلب على انديانا بيسرز بسهولة 125-96.

واعتمد ميامي في الفوز على لاعبه الاحتياطي تايلر هيرو وزميله دنكان روبنسون حيث سجل كل منهما 26 نقطة.

وقاد لاعب الارتكاز ايفان فورنييه فريقه نيويورك نيكس الى الفوز على ديترويت بيستونز 105-91 بتسجيله 22 نقطة واضاف زميله جوليوس راندل 21 نقطة.

في المقابل، تغلب دالاس مافريكس على مينيسوتا تمبروولفز 114-102 بفضل 28 نقطة لجالين برانسون للفائز، و26 نقطة لكارل انتوني تاونز للخاسر.

وسجل براندون اينغرام 28 نقطة ليقود نيو اورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-97 في حين اضاف الاحتياطي جوناس فالاسيوناس 27 نقطة و16 متابعة للفائز. في المقابل، كان داميان ليلارد افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 39 نقطة.

© 2021 AFP