رحلة البحث عن الدفء المفقود في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا

أطفال يتجمعون حول موقد في مخيم للنازحين في شمال غرب سوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021

كفر عروق (سوريا) (أ ف ب) – في مخيّم للنازحين في شمال غرب سوريا، تعجز أم رغد عن توفير الملابس الشتوية أو أي وسيلة لتدفئة أطفالها الثلاثة الذين يضطرون صبيحة كل يوم على البحث عن بقايا نفايات وبلاستيك لإشعالها علّها تقيهم البرد.

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وتقول أم رغد لوكالة فرانس برس من أحد مخيمات كفرعروق في ريف إدلب الشمالي "أستيقظ صباحاً ولا أجد أطفالي قربي لأنهم يخرجون لجمع النايلون والنفايات من الشوارع كالأكياس والأحذية" من أجل إشعالها.

وتضيف بغصّة بينما تغطي وجهها بشال من الصوف "لا أملك ثمن المدفئة ولا أقدر أن أطعمهم كبقية الناس، فالشتاء قاس جداً علينا والأولاد بردى ولا يوجد لديهم ألبسة أو أحذية مناسبة" تقيهم برد الشتاء.

يُجدّد فصل الشتاء في كل عام معاناة آلاف العائلات في إدلب ومحيطها، حيث يقيم ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون فروا من مناطق أخرى على وقع تقدم المعارك خلال سنوات النزاع الذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص.

مع بدء هطول الأمطار الغزيرة، تتحوّل الطرق الترابية الفاصلة بين الخيم إلى ممرات موحلة، تتسرب منها المياه إلى داخل الخيم التي يحاول سكانها تمتينها عبر أحجار كبيرة تزنّرها.

قبل ثلاث سنوات، نزحت أم رغد التي قتل زوجها بقصف طال منزلهم، الى المخيم حيث تقطن اليوم مع أطفالها الثلاثة. وتتكرر معاناتهم سنوياً مع بدء الشتاء بينما تعجز عن توفير مستلزمات عائلتها الأساسية من ثياب وتدفئة.

وتوضح أن أطفالها يحضرون ما يجمعونه من أشياء قابلة للاشتعال الى جارتها أم رائد، التي تملك مدفأة تستخدمها من أجل اعداد الطعام وتدفئة الأطفال. وتقول "يقضي الأطفال يومهم قرب المدفئة ويعودون الى خيمتنا للنوم عند المغرب".

"أمراض تنفسية"

وغالباً ما توفّر منظمات الإغاثة خيماً عازلة وبطانيات وملابس للعائلات النازحة، إلا أن الجهات المانحة تكافح لمواكبة الطلب المتزايد.

دخان اسود يتصاعد من خيمة ام رائد في مخيم نازحين في شمال غرب سوريا في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 Aaref WATAD ا ف ب

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحاجة الى تمويل بقيمة 182 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الرئيسية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في سوريا خلال هذا الشتاء. لكن نصف هذا المبلغ متوافر حالياً، وفق ما ورد في بيان الشهر الماضي.

في خيمة أم رائد المكسوة بقماش عازل للمياه، يتجمع العشرات حول مدفأة بدائية بينما تتساقط الأمطار في الخارج وتنخفض درجات الحرارة.

وقدّمت مجموعة من المتبرعين العام الماضي المدفأة الى أم رائد لمساعدتها على تدفئة أطفالها الثمانية، ثلاثة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وباعتبار أنها غير قادرة على توفير الحطب أو الفحم لإبقاء النيران مشتعلة، تعتمد أم رائد (45 عاماً) على ما يحضره أطفال جيرانها وبينهم أولاد أم رغد من قصاصات وكرتون وخشب ومواد بلاستيكية بعد بحث مضن لساعات.

وتقول لوكالة فرانس برس "يتجمع الجيران عندي لننعم بالدفء"، مضيفة أن "خيمتها تزدحم بنحو 15 شخصاً، نأكل ونشرب ونتدفأ معاً".

الشهر الماضي، نبّهت منظمة "أطباء بلا حدود" التي توفر دعماً لعشرات المخيمات في شمال غرب سوريا، إلى أن أساليب التدفئة غير الآمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض تنفسية ومضاعفات جراء تنشّق الدخان.

وأوردت أنّ "أمراض الجهاز التنفسي هي على الدوام من بين أول ثلاثة أمراض يتم الإبلاغ عنها في مرافقنا في شمال غرب سوريا".

ويموت سنوياً عدد من الأشخاص والأطفال جراء الحرائق التي تندلع في الخيم القماشية مع اللجوء إلى وسائل تدفئة غير آمنة.

دخان كثيف

قبل تسع سنوات، نزحت أم محمّد مع أطفالها الثلاثة من مدينة حلب إلى إدلب، لتتكرر معاناتها سنوياً في توفير وسائل التدفئة في مخيمات عشوائية عدّة تنقلت بينها.

ورغم أنّها تُعد من المحظيين لامتلاكها مدفأة، لكن عدم تمكنها من إحضار الحطب يجعلها تعتمد على أغصان الزيتون التي لم تيبس تماماً، والتي ينبعث منها دخان كثيف يثير سعالها بشكل متكرر.

وتقول "لورق الزيتون رائحة قوية ودخان. شعرت بألم في صدري أمس ولم أتمكن من زيارة طبيب" بسبب عدم قدرتها على تحمّل الكلفة.

على بعد أمتار، يراقب أبو حسين (40 عاماً) مجموعة من الأطفال تحلّقت حول نيران مشتعلة جراء حرق أكياس بلاستيكية وبعض الحطب.

ويقول لوكالة فرانس برس "عندما نشعل النار داخل الخيمة وثمّة زحمة أطفال فيها قد يتسبّب الدخان في الاختناق".

قبل أربعة أعوام، نزح أبو حسين مع عائلته من محافظة حماة، وفي كل شتاء يقول إن الوضع يزداد سوءاً وبالكاد يستطيع شراء حطب الزيتون للتدفئة أو الأدوية لأطفاله الذين يصابون بالزكام وأمراض تنفسية جراء الصقيع.

ويوضح "سعر أقل دواء بين 50 و60 ليرة تركية، وهنا لا عمل لدي ولا نتلقى مساعدات".

ويبذل الرجل قصارى جهده للحؤول دون تسرب مياه الأمطار الى خيمته.

ويشرح "في بعض الأحيان، نسهر طيلة الليل لنضع أكياساً من النايلون نسدّ بها تسرب الأمطار الى الأولاد".

© 2021 AFP