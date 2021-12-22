لجنة برلمانية تؤكد "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية الليبية الجمعة

المرشحان للرئاسة الليبية وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (وسط) ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد معيتيق (يسار) لدى وصولهما إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021

طرابلس (أ ف ب) – أكدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي الأربعاء، "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة.

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وقال الهادي الصغير رئيس اللجنة في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب،"استنادا على الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد إطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول".

ولم يقترح الخطاب أي موعد جديد.

وكان تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد يومين، "متوقعا" نظراً لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين إلى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية والمشاكل القضائية التي رافقت عملية الطعون في حق المرشحين.

تم في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي التوقيع على وقف إطلاق النار بين المعسكرين المتنافسين في شرق ليبيا وغربها، وأنهى الاتفاق الحرب التي شنتها قوات حفتر على طرابلس وغرب ليبيا، واستمرت 15 شهرا وانتهت بانسحاب قواته إلى سرت منتصف العام 2020.

أعقب ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة بداية 2021، في نهاية عملية بقيادة الأمم المتحدة، لإدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية ومن ثم نيابية.

© 2021 AFP