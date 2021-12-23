أستراليا المفتوحة: موراي يتلقى بطاقة دعوة للمشاركة

حقق موراي ثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته بعد أن توج مرتين في ويمبلدون (2013 و2016) وعام 2016 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

باريس (أ ف ب) – تلقى البريطاني أندي موراي، المصنف أول عالميًا سابقًا، بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، مطلع العام المقبل، وفق ما أعلن المنظمون الخميس الذين أشادوا بـ"روحه القتالية".

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يحتل الاسكتلندي حاليًا المركز 134 في التصنيف العالمي مع استمرار عملية تعافيه من إصابات عدة ألمت به اعتبارًا من عام 2017، وتحديدًا في وركه أجبرته للخضوع لأكثر من عملية جراحية.

مع ذلك، نجح موراي (34 عامًا) في نهاية الموسم الحالي بتحقيق انتصارين على لاعبَين مصنفَين في قائمة العشرة الاوائل، هما المجري هوبرت هوركاش والايطالي يانيك سينر.

وأظهر أنه قادر على استعادة بعضًا من بريقه بعد تغلبه على مواطنه دان إيفانز والاسباني رافايل نادال العائد بدوره بعد غياب ثلاثة أشهر عن المنافسات، في دورة أبو ظبي الاستعراضية الاسبوع الماضي.

وكتب المدير التنفيذي للبطولة الاسترالية كرايغ تايلي عبر حسابه على تويتر "حصل الوصيف خمس مرات أندي موراي على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية".

وتابع "أندي معروف بروحه القتالية وشغفه وحبه للعبة ويسعدني أن أرحب به مرة أخرى في ملبورن في كانون الثاني/يناير".

حقق موراي ثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته بعد أن توج مرتين في ويمبلدون (2013 و2016) وعام 2016 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلا أن أستراليا كانت دائمًا محطة محبطة له بعد أن خسر خمس مباريات نهائية (2010، 2011، 2013، 2015 و2016)، الأربعة الاخيرة ضد المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب.

© 2021 AFP