أمم إفريفيا 2022: ويلفريد زاها يعود الى تشكيلة ساحل العاج

أدريان دينيس ا ف ب

أبيدجان (أ ف ب) – عاد مهاجم كريستال بالاس الإنكليزي ويلفريد زاها الى تشكيلة منتخب بلاده ساحل العاج للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الفترة بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين في الكاميرون، بعد أن ضمه المدرب الفرنسي باتريس بوميل الى قائمة من 28 لاعبًا الخميس.

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وغاب زاها عن النافدة الدولية الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بعد أن طلب من مدرّبه عدم استدعائه لأنه يريد التفكير بمستقبله مع منتخب "الفيلة".

وسينضم الى خط هجوم قوي يضم على رأسه سيباستيان هالر، قناص أياكس أمستردام الهولندي ومتصدر هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يرغب بوميل في الاعتماد على لاعبين من ذوي الخبرة، إذ استدعى ستة عناصر من التشكيلة التي توجت بطلة للقارة عام 2015، من بينهم المدافعين سيرج أورييه وإريك بايي بالإضافة إلى المهاجم ماكس غراديل.

وسيلتحق اللاعبون بمعسكر تدريبي اعتبارًا من 27 كانون الاول/ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية حتى السادس من كانون الثاني/يناير.

وأوقعت القرعة ساحل العاج، حاملة اللقب عامي 1992 و2015، في المجموعة الخامسة مع غينيا الاستوائية، سيراليون والجزائر حاملة اللقب.

وهنا القائمة المؤلفة من 28 لاعبًا:

لحراسة المرمى: سيلفان غبوهو (فولكيتي كيتيما الإثيوبي)، بادرا علي (جاي دي آر ستارز الجنوب إفريقي)، إيرا تابيه (سان بيدرو)، سيسيه عبد الكريم (أسيك ميموزا).

للدفاع: سيرج أورييه (فياريال الإسباني)، إريك بايي (مانشستر يونايتد الانكليزي)، ويلي بولي (ولفرهامبتون الانكليزي)، ويلفريد كانون (بيراميدز المصري)، أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الالماني)، سيمون ديلي (أدانا ديميرسبور التركي)، غيسلان كونان (رينس الفرنسي).

للوسط: حبيب مايغا (ميتز الفرنسي)، سيرج داي (سيون السويسري)، ابراهيم سانغاريه (أيندهوفن الهولندي)، جان دانيال أكبا أكبرو (لاتسيو الايطالي)، فرانك كيسييه (ميلان الايطالي)، حامد جونيور تراوري (ساسوولو الايطالي)، جان ميشال سيري (فولهام الانكليزي).

للهجوم: ماكسويل كورنيه (بيرلني الانكليزي)، ماكس غراديل (سيفاسبور التركي)، جيريمي بوغا (ساسوولو الايطالي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الانكليزي)، جان إيفار كواسي (ترابزون سبور التركي)، نيكولاس بيبي (أرسنال الانكليزي)، كريستيان كوامي (أندرلخت البلجيكي)، سيبياتيان هالر (أياكس أمستردام الهولندي)، جوهان بولي (الريان القطري)، كوناتي كريم (أسيك ميموزا).

© 2021 AFP