ارتفاع حصيلة ضحايا غرق المركب في مدغشقر إلى 85 قتيلا (السلطات)

غابل بورجيا اف ب

صورة من تسجيل فيديو لوكالة فرانس برس في 21 كانون الأول/ديسمبر للجنرال سيرج جيل (وسط) وزير الدولة للشؤون الأمنية وهو يلتقي ناجيين من تحطم مروحية بعدما سبحا 12 ساعة حتى الشاطئ الشمالي الشرقي لمدغشقر

انتاناناريفو (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب لنقل البضائع الاثنين في شمال شرق مدغشقر إلى 85 قتيلا، بعد العثور على جثث 21 شخصا آخرين، حسبما أعلنت السلطات البحرية والدرك الخميس.

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وقال الجنرال زافيسامباترا رافوافي لوكالة فرانس برس إن "حصيلة القتلى ارتفعت الى 85 بعدما تم انتشال 21 جثة امس" الاربعاء.

وذكرت السلطات البحرية إن عدد ركاب هذا القارب الصغير الذي يبلغ طوله 12 مترا كان اكبر مما ذكر سابقا ويبلغ 138 شخصا تم إنقاذ خمسين منهم فقط.

وغادرت السفينة التي لا يُسمح لها بنقل الركاب بلدة أنتسيراكا الصغيرة باتجاه سوانييرانا-إيفونغو على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوبا. وقد جنحت بالقرب من وجهتها.

ومعظم الركاب من العمال الموسميين الذين أنهوا للتو قطاف القرنفل وكانوا في طريقهم إلى منازلهم لقضاء موسم العطلات.

وقال ألبان مينافولو رئيس بلدية سوانييرانا إيفونغو إن "خدمات الطوارئ عثرت على أغراض شخصية وبطاقات هوية وأموال".

وأضاف لوكالة فرانس برس أن "معظم الركاب كانوا عمالا موسميين من الريف"، موضحا أن "هؤلاء الملغاشيين ذهبوا لحصاد القرنفل (...) وأرادوا الانضمام إلى عائلاتهم من أجل احتفالات نهاية العام".

يمكن قطع المسافة في ما يزيد قليلا عن ساعتين بالقارب مقابل ثماني ساعات على الأقل في حافلات صغيرة، حسب العديد من السكان.

وسيقام قداس على أرواح الضحايا الخميس بينما نكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن الرئيس آندي راجولينا الثلاثاء يوم حداد وطني على ضحايا مأساة غرق هذه السفينة وتحطم مروحية فقد على أثره شخصين في اليوم نفسه.

© 2021 AFP