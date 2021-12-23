البحرية الأميركية تضبط أسلحة يعتقد انها موجهة من إيران إلى الحوثيين في اليمن

- الجيش الإيراني/ا ف ب/ارشيف

صورة موزعة في 17 شباط/فبراير 2021، تظهر عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال مناورات عسكرية بحرية.

المنامة (أ ف ب) – ضبطت البحرية الاميركية في مياه الخليج شحنة أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها إيران ويُعتقد أنّها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن الغارق في الحرب، حسبما أفاد بيان ليل الأربعاء الخميس.

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وتتألف الشحنة بحسب بيان الاسطول الخامس الاميركي، من نحو 1400 رشاش من طراز "ايه كيه-47" وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة. وقد جرت العملية في شمال بحر العرب في 20 كانون الاول/ديسمبر.

وغالبا ما تتّهم الولايات المتحدة وكذلك السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية التي تقاتل المتمردين في هذا البلد، بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أنّ دعمها لهم سياسي فقط.

وقالت البحرية إنّ سفنها عثرت على الأسلحة "أثناء عملية تفتيش أجراها أفراد من خفر السواحل الأميركي، وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمّرة (...) حيث يُنتظر التخلص منها نهائيا".

وحددت البحرية مصدر السفينة إيران. وقد عبرت المياه الدولية على طول طريق "يُستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن"، وفقا للبيان الأميركي.

وعرّف طاقم السفينة المكون من خمسة أفراد عن أنفسهم بأنهم يمنيون وسيُعادون إلى اليمن. وقرّرت القوات البحرية الأميركية أن السفينة "تشكل خطرًا على الملاحة والشحن التجاري وأغرقتها".

يشهد اليمن منذ منتصف 2014 حربا طاحنة على السلطة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ بداية عملياته في هذا البلد في 2015.

وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة، وبمقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تعترف بسلطة الحوثيين. وتتّهمها الرياض خصوصا بتهريب مواد تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة التي يحاول الحوثيون مهاجمة المملكة بها.

وجاءت عملية ضبط شحنة الأسلحة في وقت تصاعدت المواجهات في اليمن مع شن قوات التحالف ضربات متواصلة على مدى الأيام الماضية ضد أهداف في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ 2014.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف استهداف معسكر الأمن المركزي بصنعاء "بضربات موجعة" ردا على محاولة جديدة لمهاجمة المملكة بطائرات مسيّرة، مشيرا إلى أنّه دمّر مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة في المعسكر.

وكان التحالف قام في وقت سابق هذا الاسبوع بقصف أهداف في مطار صنعاء المتوقف عن استقبال الطائرات التجارية منذ 2016. واعلن الحوثيون أن الاستهداف عطّل قدرة المطار على استقبال طائرات المنظمات الاغاثية، لكن التحالف ذكر ان المتمردين أوقفوا العمل فيه قبل استهدافه.

© 2021 AFP