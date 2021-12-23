المفاوضات حول النووي الايراني تستأنف الإثنين (الاتحاد الأوروبي)

جو كلامار ا ف ب

فيينا (أ ف ب) – يستأنف المفاوضون حول الملف النووي الإيراني محادثاتهم في فيينا الاثنين، بحسب الاتحاد الأوروبي الذي يريد "تسريع وتيرتها" في محاولة لإنقاذ اتفاق 2015.

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وقال منسّق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا في تغريدة الخميس "من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة (...) من خلال العمل من كثب مع الولايات المتحدة".

واضاف "اهلا بكم في الجولة الثامنة من المباحثات" التي ستستأنف في 27 كانون الأول/ديسمبر.

ويهدف استئناف محادثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر إلى الاتفاق، اذ ترفض طهران إجراء حوار مباشر مع واشنطن.

بعد عدة أيام من المناقشات "الجادة والمكثفة" بحسب طهران، غادرت الوفود الأسبوع الماضي متحدثة عن إحراز بعض التقدم على المستوى التقني.

لكن دبلوماسيين كبارا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اعتبروا أن توقف المحادثات "مخيّب للآمال" بعد أن عبّر رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري عن رغبة في العودة الى طهران.

واعرب المفاوضون الأوروبيون عن أملهم بالاجتماع مجدداً قبل حلول العام الجديد، مشيرين إلى أنه لم يبق سوى "مساحة صغيرة جدًا" للحوار.

وبعد جولة أولى في الربيع قطعت بسبب انتخاب رئيس ايراني جديد من المحافظين المتشددين في حزيران/يونيو، التقى الدبلوماسيون في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأجروا منذ ذلك الحين محادثات مكثفة تخلّلها توقف قصير.

وفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران. ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجا عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها.

وحذّر المفاوض الأميركي روب مالي الثلاثاء من أن الهامش الزمني المتاح لإنقاذ الاتفاق النووي بات يقتصر على "بضعة أسابيع" إذا ما واصلت إيران تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة الحالية، مشيرا إلى خطر اندلاع "أزمة" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

© 2021 AFP