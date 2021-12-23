بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ الصينية

برندن سميالوفسكي ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – وقع الرئيس جو بايدن الخميس قانونًا يحظر استيراد مجموعة منتجات مصنوعة في مقاطعة شينجيانغ الصينية إلى الولايات المتحدة بهدف مكافحة العمل القسري لأقلية الأويغور.

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وينص القانون على حظر المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا في شينجيانغ، الا اذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع من طريق العمل القسري.

وهي المرة الاولى التي تتخذ دولة مثل هذا الاجراء.

وأوضح البيت الأبيض أنه بالتوازي، فإن النص الموقع "يفرض عقوبات على الأجانب المسؤولين عن العمل القسري في المنطقة".

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان الخميس إن القانون يمنح الحكومة "أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينجيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات".

ودعا الحكومة الصينية إلى إنهاء "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

يعتبر تبني النص الذي صوت عليه مجلس الشيوخ بالإجماع في 16 كانون الأول/ديسمبر، انتصارًا لمؤيدي السياسة الهادفة إلى محاربة انتهاك حقوق الإنسان.

جاء التصويت رغم حملة الضغط من الشركات التي قالت ان القانون سيعطل شبكات التموين العالمية التي تخضع أصلا لضغوط جراء الجائحة.

وذكر البيت الأبيض أنه خلال توقيع النص، شكر الرئيس بايدن بشكل خاص السناتور الجمهوري من فلوريدا ماركو روبيو، أحد واضعي مشروع القانون.

وقال في بيان الخميس إن هذا الإجراء هو "الأهم والأكثر فعالية الذي تم اتخاذه حتى الآن لتحميل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية العمل القسري".

وتتهم الدول الغربية بكين بحبس الأويغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين، في معسكرات عمل كبيرة.

واعلنت وزارتا التجارة والخزانة الخميس عن عقوبات جديدة ضد شركات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العالية الصينية المتهمة بوضع تقنيتها في خدمة الحكومة لتشديد المراقبة على الأويغور.

كما منعت وزارة الخزانة المواطنين الأميركيين من التعامل مع ثماني شركات للتكنولوجيا العالية بينها شركة "دي جاي آي"، الاولى في العالم لإنتاج الطائرات المسيرة، والتي كانت مدرجة على القائمة السوداء لوزارة التجارة منذ عامين.

اوبي/ليل/ب ق

© 2021 AFP