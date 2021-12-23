برلين تحذّر من "أكبر كارثة إنسانية" تهدّد أفغانستان

مايكل سون تصوير مشترك/ا ف ب

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مؤتمر صحافي حول أفغانستان في مقرّ الوزارة في برلين في 23 كانون الأول/ديسمبر 2021

برلين (أ ف ب) – حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس من "أكبر كارثة إنسانية في عصرنا" تهدّد أفغانستان غداة تبني مجلس الامن الدولي قرارا لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه البلاد.

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وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر خلال مؤتمر صحافي إن "أفغانستان تتّجه إلى أكبر كارثة إنسانية في عصرنا على مرأى منّا".

وتابعت أن "جزءا كبيرا من الاقتصاد قد انهار ويعاني كثيرون من الجوع"، متطرّقة خصوصا إلى حالات عائلات "تبيع بناتها من شدّة اليأس للحصول على قوت".

اصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع الأربعاء قدّمته الولايات المتحدة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية خلال سنة إلى البلد الذي بات على شفير الانهيار الاقتصادي.

ويشكّل اعتماد هذا القرار خطوة أولى تقوم بها الأمم المتحدة تجاه هذا البلد الذي بات منذ آب/أغسطس تحت سيطرة حركة طالبان التي لم تعترف الأسرة الدولية بعد بتوليها الحكم.

وقالت بيربوك "ينبغي لنا أن نجد مع شركائنا الدوليين وسائل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى البلد"، مشدّدة على ضرورة "ترحيل هؤلاء الذين هم بأمسّ الحاجة إلى حماية، فضلا عن الحرص على ألا يتزعزع الوضع بعد أكثر في الميدان".

وحذّرت الأمم المتحدة مرارا من أن أفغانستان باتت على شفير إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن خشيته من "مجاعة متنامية".

وأفادت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية بأن أكثر من 97 % من الأفغان سيعيشون تحت خطّ الفقر بحلول منتصف العام المقبل. ويواجه سكان البلد أزمة غذائية لا سابق لها.

© 2021 AFP