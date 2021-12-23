دوري أن بي أيه: ماثيوز يُكَرِمُ جدته بقيادة باكس الى الفوز

مدرب ميلووكي باكس مايك بودنهولتسر خلال مباراة ضد نيو أورليانز بيليكانز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، نيو أورليانز، لويزيانا، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – كَرَمَ ويسلي ماثيوز جدته بأفضل طريقة بقيادة ميلووكي باكس حامل اللقب الى استعادة توازنه بالفوز على هيوستن روكتس 126-106 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي الغارق في أزمته الصحية نتيجة تفشي فيروس كورونا في صفوف أنديته.

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وكان ماثيوز في الحجر الصحي بسبب بروتوكولات فيروس "كوفيد-19" عندما علم بوفاة جدته، فعاد الى حامل اللقب بعزيمة تكريم ذكراها وقاده للفوز على ضيفه روكتس بتقديمه أفضل مباراة له هذا الموسم بعدما سجل 16 نقطة.

وقال ماثيوز بعد اللقاء الذي تألق فيه أيضاً من جانب صاحب الأرض جرو هوليداي (24 نقطة) وكريس ميدليتون العائد بعد غيابه عن المباريات الثلاث الماضية بسبب إصابة في الركبة (23 نقطة)، إن مباراة الأربعاء "عَنَت العالم بالنسبة لي لأن جدتي كانت بالنسبة لي أغلى من العالم بأجمعه".

وتابع "أكثر ما كان يسعدها هو مشاهدتي ألعب... كنت أعلم بأنه يتوجب علي فعل ذلك"، أي اللعب رغم الحزن والمساهمة في قيادة باكس الى فوزه العشرين هذا الموسم من أصل 33 مباراة، معززاً مركزه الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية خلف بروكلين نتس (21 فوزاً مقابل 9 هزائم) وشيكاغو بولز (19-10) الذي ألغيت مباراته المقررة الأربعاء ضد ضيفه تورونتو رابتورز بسبب تفشي "كوفيد-19" في صفوف الأخير وعدم قدرته على تأمين الحد الأدنى من اللاعبين (ثمانية) لخوض اللقاء.

وأشاد المدرب مايك بودنهولتسر بماثيوز، قائلاً "إنه من أبرز اللاعبين المقاتلين الذين شاهدتهم. أحترمه كثيراً وأنا سعيدُ لوجوده معنا. ما شاهدته كان من الأكثر الأمور المثيرة للاعجاب بالنسبة لي منذ فترة طويلة ولأسباب عدة".

ولم يسجل ابن الـ35 عاماً أكثر من ثلاث نقاط في أي من المباريات الأربع التي خاضها مع باكس منذ عودته الى الفريق في الثالث من الشهر الحالي، قادماً من لوس أنجليس ليكرز الذي دافع عن ألوانه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعدما انتقل اليه من باكس بالذات.

صحيح أن 16 نقطة ليست بالانجاز الكبير، لكن أرقام ماثيوز كانت ملفتة لأنه نجح في 6 من محاولاته السبع في اللقاء، بينها أربع من أصل خمس من خارج القوس في أول مشاركة له بعد غياب لخمس مباريات بسبب بروتوكولات "كوفيد-19" التي حرمت حامل اللقب من جهود نجمه اليوناني أنيس أنتيتوكونمبو للمباراة الرابعة توالياً، إضافة الى بوبي بورتيس ودونتي ديفينتشينزو.

وخلافاً لباكس، لم يفتقد روكتس الذي مني بهزيمته الـ22 في 32 مباراة، أياً من لاعبيه بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، لكنه عانى من غياب جايلن غرين وكيفن بورتر اللذين ابتعدا عن الفريق منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر وقرابة ثلاثة أسابيع توالياً بسبب الإصابة.

وكان كريستيان وود أفضل لاعبي روكتس بتسجيله 20 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف كل من إريك غودرون وكاي دجاي مارتن 12 نقطة في مباراة هيمن عليها باكس منذ الربع الثاني بعد تسجيله 16 نقطة متتالية، بينها سبع لهوليداي وخمس لديماركوس كازنس الذي أنهى اللقاء بـ18 نقطة، على غرار زميله جوردان نوورا، مع 8 متابعات للأول و9 للثاني.

© 2021 AFP