غوارديولا يؤكد أن توريس يريد الانضمام الى برشلونة

جناح مانشستر سيتي الدولي الاسباني فيران توريس خلال المباراة ضد نوريتش سيتي في الدوري الانكليزي في 21 آب/أغسطس 2021.

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أكد المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم بيب غوارديولا الخميس أن مواطنه فيران توريس طلب منه مغادرة الفريق للانضمام إلى ضقوق برشلونة، حيث أعلنت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية أن انتقاله إلى صفوف النادي الكاتالوني بات وشيكا.

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وقال اللاعب والمدرب السابق لبرشلونة: "لدي شعور دائمًا أنه عندما يطرق برشلونة وريال مدريد الباب، من الصعب قول لا".

وأضاف المدير الفني الكاتالوني البالغ من العمر 50 عامًا: "عندما طرق (توريس) بابي وأبدى رغبته في الرحيل، طلبت منه المغادرة".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه على من الصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة، فقد قدم العديد من العروض للجناح الدولي الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا (12 هدفًا، 22 مباراة دولية).

في بريطانيا، أعلنت "بي بي سي" و"سكاي" مساء الأربعاء أن النادي الكاتالوني مستعد لدفع 55 مليون يورو للتعاقد مع توريس.

وانضم توريس إلى مانشستر سيتي صيف عام 2020 قادما من فالنسيا مقابل نجو 27 مليون يورو، ونجح في الظفر معه بلقب الدوري الإنكليزي وكأس الرابطة، كما لعب المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والتي خسرها مانشستر سيتي امام مواطنه تشلسي.

وخاض توريس 43 مباراة مع مانشستر سيتي سجل خلالها 16 هدفًا. لعب سبع مباريات فقط هذا الموسم بسبب كسر في قدمه تعرض لها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

© 2021 AFP