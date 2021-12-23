كأس أمم إفريقيا: تشوبو-موتينغ ضمن قائمة من 28 لاعبًا للكاميرون المضيفة

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ليبرفيل (أ ف ب) – سيمثّل إريك مكسيم تشوبو-موتينغ، مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، بلاده الكاميرون المضيفة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين، بعد أن كشف المدرب البرتغالي طوني كونسيساو الخميس عن قائمة ضمت 28 لاعبًا.

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سيكون تشوبو-موتينغ الذي أصيب بفيروس كورونا في منتصف تشرين الثاني/نوفبر الفائت حاضرًا في خط الهجوم الى جانب كارل توكو إيكامبي نجم ليون الفرنسي.

أما جويل ماتيب، مدافع ليفربول الانكليزي، الغائب عن منتخب "الأسود التي لا تقهر" منذ العام 2015، لن يتواجد مع منتخب بلاده. مع وصول صامويل إيتو الى رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده الشهر الفائت، أثيرت التهكنات بشأن عودة المدافع عن اعتزاله، إلا أن ذلك لم يحصل.

ربط حينها ماتيب قرار عدم رغبته بتمثيل المنتخب بعدم رضاه عن إدارة الامور وتجربته السيئة مع الجهاز الفني.

تعبتبر الكاميرون، بطلة إفريقيا خمس مرات آخرها في 2017، من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز، الى جانب مصر ونجمها محمد صلاح والجزائر حاملة اللقب بقيادة رياض محرز. وتقص شريط البطولة في العاصمة يواندي ضد بوركينا فاسو على أن تلعب أيضًا مع إثيوبيا والرأس الاخضر في الجموعة الاولى.

بدد رئيس الاتحاد القاري، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، في وقت سابق من هذا الاسبوع الشكوك بشأن إقامة البطولة في موعدها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

هنا القائمة المؤلفة من 28 لاعبًا:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (أس فيتا الكونغولي)، ديفيس إيباسي (أو أف أي كريت اليوناني)، جان إيفالا كونغيه (أكوا يونايتد)، أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي).

الدفاع: كولينز فاي (ستاندار لييج البلجيكي)، أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا أونيون الاميركي)، مايكل نغادو (غنت البلجيكي)، جان-شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي)، هارولد موكودي (سانت-إتيان الفرنسي)، جيروم أوغيني (سالزبورغ النمسوي)، نوهو تولو (سياتل ساوندرز الاميركي)، أمبرواز أويونغو (مونبلييه الفرنسي)، إنزو إيبوسي (أنجيه الفرنسي).

الوسط: جان أونانا (بوردو الفرنسي)، أندري-فرانك زامبو-أنغويسا (نابولي الإيطالي)، إيفان نييو (سانت-إتيان الفرنسي)، جيمس ليا سيليكي (ميدلزبروه الانكليزي)، مارتان أونغلا (فيرونا الإيطالي)، صامويل غويه (ميشلان البلجيكي)، بيار كوندي (أولمبياكوس اليوناني).

الهجوم: فانسان أبو باكار (النصر السعودي)، ستيفان باهوكين (أنجيه الفرنسي)، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (بايرن ميونيخ الألماني)، نيكولا مومي نغامالو (يونغ بويز السويسري)، إغناتيوس غاناغو (لنس الفرنسي)، كريستيان باسوغوغ (شنغهاي شينوا الصيني)، كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)، كلينتون نجيي (دينامو موسكو الروسي).

© 2021 AFP