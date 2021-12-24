استيراد روسيا للغاز من تركمانستان تضاعف في العام 2021

كيريل كودريافتسيف ا ف ب/ارشيف

شعار مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في محطة محروقات في موسكو في 16 نيسان/أبريل 2021

عشق اباد (أ ف ب) – أعلن سفير روسيا لدى تركمانستان الجمعة أن استيراد موسكو للغاز الطبيعي من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى تضاعف في العام 2021 مقارنة بالعام الماضي.

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وكانت روسيا سابقا أكبر مستورد للغاز من تركمانستان لكن بعد العام 2009 خسرت مكانتها هذه من جراء إنجاز الصين أعمال بناء المرحلة الأولى من سلسلة أنابيب نفطية عابرة للمنطقة ونشوب خلاف حول الأسعار بين موسكو وعشق أباد.

وقال السفير الروسي ألكسندر بلوخين خلال مؤتمر صحافي إن واردات روسيا من الغاز في العام 2021 "تضاعفت على الأرجح (إلى) عشرة مليارات متر مكعب سنويا" مقارنة بالعام 2020.

واستأنفت شركة النفط الروسية العملاقة غازبروم شراء الغاز من تركمانستان في العام 2019 بعدما كانت قد توقفت عن ذلك في العام 2016.

ووقّع البلدان اتّفاقا نص على استيراد روسيا 5,5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وفي آب/أغسطس قال رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف إن الصين تشتري حاليا من بلاده نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز، متوقعا ارتفاع هذه الكمية إلى 65 مليار متر مكعب ومستقبلا إلى مئة مليار متر مكعب.

© 2021 AFP