دوري أن بي أيه: صنز يبقى أمام ووريرز بانتظار موقعة الميلاد

نجم فينيكس صنز ديفن بوكر (رقم 1) في محاولة من خارج القوس خلال المباراة ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فينيكس، أريزونا في 23 كانون الأول/ديسمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – بقيت صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على حالها الخميس، وذلك بعد فوز فينيكس صنز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 113-101 وغولدن ستايت ووريرز على ضيفه ممفيس غريزليز 113-104.

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وبقي صنز بفوزه الخامس توالياً والسادس والعشرين في 31 مباراة متقدماً بفارق نصف مباراة على ووريرز الذي واصل تألق في معقله بفوزه السادس عشر من أصل 18 مباراة بين جماهيره حتى الآن، ما يجعل المواجهة المرتقبة بينهما السبت يوم عيد الميلاد قمة في التشويق والإثارة.

وفي مشاركته الثالثة بعد عودة من إصابة أبعدته عن صنز لأسابيع عدة، لعب ديفن بوكر دوراً رئيسياً في فوز فريقه على ثاندر بتسجيله 30 نقطة، فيما واصل كام جونسون الأداء الرائع الذي قدمه في ظل غياب بوكر، وذلك بتسجيله 21 نقطة بعدما نجح في جميع محاولاته السبع، بينها 5 ثلاثيات، إضافة الى 9 متابعات.

وقال جونسون بعد الانتصار الخامس عشر توالياً لفريقه في ملعبه "من الممتع اللعب لهذا الفريق. ترى الشبان يدخلون أرض الملعب ويقاتلون، وعندما نفوز بالمباريات نشعر بحماس هائل للعب كرة السلة. الأمر يذكرك بأيام الطفولة. هذا هو جمال اللعبة".

وسجل بوكر ثلاثية في الثانية الأخيرة من الربع الثالث ليضع فريقه في المقدمة 82-69 بعدما كان متخلفاً بفارق ثلاث نقاط في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي برز فيه أيضاً دياندري أيتون بتسجيله 19 نقطة، بينها سلة استعراضية في الدقيقة الأخيرة نال بسببها خطأ فنياً بسبب المبالغة في استفزاز الخصم.

كما حقق أيتون 12 متابعة، فيما ساهم صانع الألعاب المخضرم كريس بول بـ16 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة.

وفي الجهة المقابلة، كان شاي غيلجس ألكسندر الأفضل في صفوف ثاندر بتسجيله 29 نقطة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنح فريقه الفوز الرابع توالياً وانتهى به الأمر بالهزيمة العشرين في 31 مباراة.

وفي سان فرانسيسكو، واصل ووريرز تألقه في ملعبه بتحقيقه فوزه السادس عشر من أصل 18 مباراة حتى الآن، وذلك بفضل تألق نجمه ستيفن كوري الذي سجل 46 نقطة في سلة غريزليز، بينها 8 ثلاثيات.

ولعب غاري بايتون جونيور دوراً أساسياً في الفوز بتسجيله ثلاثية هامة في أواخر اللقاء الذي أنهاه بـ22 نقطة.

وبدا فريق المدرب ستيف كير في طريقه لفوز سهل بعدما تسيّد الشوط الثاني، لكن غريزليز انتفض حتى نجح في إدراك التعادل 102-102 بسلة من ديانتوني ميلتون.

إلا أن المكسيكي الأصل خوان توسكو-أندرسون رد بسلة لأصحاب الأرض ثم سجل بايتون ثلاثيته الرابعة في اللقاء، قبل أن يتلاعب كوري بثلاثة لاعبين في طريقه الى التسجيل، ما سمح لووريرز في الابتعاد مجدداً عن ضيفه الذي برز في صفوفه جا مورانت بتسجيله 21 نقطة من دون أن يكون ذلك كافياً لمنحه الانتصار السابع توالياً خارج الديار.

وبدأ غريزليز اللقاء بقوة بعدما نجح في 13 من محاولاته الـ19 الأولى، ما سمح له بالتقدم بفارق 10 نقاط.

إلا أن ووريرز الذي فرط بتقدمه بفارق 19 نقطة حين التقى الفريقان في تشرين الأول/أكتوبر، عاد من بعيد ليدرك التعادل 51-51 بغد سلة استعراضية من توسكو-أندرسون ورميتين حرتين من كوري الذي منح فريقه الأفضلية في الربع الثالث بتسجيله ثلاث ثلاثيات وأربع رميات حرة، ثم مرر كرة حاسمة لتوسكو-أندرسون الذي ترجمها الى ثلاثية، قبل أن يخطف "ملك الثلاثيات" الكرة من الضيوف في طريقه الى التسجيل مجدداً.

© 2021 AFP