الحوثيون يتوعدون السعودية ب"عمليات موجعة" (بيان)

- وكالة الانباء السعودية/ا ف ب

صورة وزعتها وكالة الانباء السعودية السبت في 25 كانون الاول/ديسمبر لاضرار في محل تجاري في جازان اثر قصف للمتمردين اليمنيين

صنعاء (أ ف ب) – توعّد المتمردون في اليمن السعودية السبت بعمليات "موجعة ومؤلمة" بعد قصف للحوثيين أدى لمقتلين شخصين في المملكة وغارات للتحالف بقيادة الرياض اودت بحياة ثلاثة يمنيين.

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وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان نشر على قناة للمتمردين في تطبيق تلغرام "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى في غيه وعدوانه وجرائمه".

ومساء الجمعة، قُتل شخصان في جنوب السعودية بقصف للمتمردين وثلاثة أشخاص في اليمن في غارات للتحالف، حسبما أفاد الدفاع المدني السعودي ومصادر طبية يمنية السبت، في تصعيد للمواجهات بين الطرفين.

وذكر سريع أنّ الهجوم الحوثي تم بصواريخ بالستية، موضحا "القوة الصاروخية دكّت مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جازان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة".

وتابع أن "الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا".

وكان التحالف أعلن بعيد القصف على جازان أنه بصدد "التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة".

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

© 2021 AFP