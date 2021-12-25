بطولة إنكلترا: إصابة ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا بفيروس كورونا

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أصيب ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، بفيروس كورونا وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للفريق في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، وفق ما أعلن النادي السبت.

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وجاء في تغريدة للنادي على موقع تويتر "يمكن لأستون فيلا أن يؤكد أن المدرب ستيفن جيرارد لن يكون قادرًا على حضور مباراتينا المقبلتين في الدوري الممتاز ضد تشلسي وليدز يونايتد كونه سيكون في العزل بعد إصابته بكوفيد-19".

وسيغيب جيرارد (41 عامًا) عن المباراة المقررة على أرضه الاحد ضد تشلسي في يوم الـ "بوكسينغ داي" الذي يشتهر به الدوري الإنكليزي بتقليد تاريخي حيث تقام مبارياته في اليوم التالي لعيد الميلاد، إضافة الى زيارة ليدز الثلاثاء.

أرجئت مباراة أستون فيلا الاخيرة على أرضه ضد بيرنلي قبل ساعات من انطلاقها الاسبوع الماضي بعد تفشي الفيروس في صفوف الفريق المضيف.

تأجلت ثلاث مباريات في الدوري مقررة الاحد، بما فيها ليفربول ضد ليدز يونايتد، بسبب إصابات بدنية وبالفيروس في صفوف الاخير لن تمكنه من إتاحة العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المواجهة، ما يضع علامة استفهام على مصير مباراته مع أستون فيلا الثلاثاء.

قال لاعب ليفربول السابق الاربعاء إنه سيكون "كابوسًا" في حال تحتم على فريقه خوض مباراتين في غضون يومين مع 14 لاعبًا متاحًا فقط، مضيفًا أن كل من في النادي قلق من إمكانية الاصابة بالفيروس.

وأضاف الدولي الانكليزي السابق "في نهاية الأسبوع، تردد أحد اللاعبين في الخروج من سيارته لأنه ظهرت عليه بعض الأعراض ولديه عائلة يافعة، ويمكننا أن نتفهم تمامًا وجهة نظره قي هذا الوضع".

وتابع لاعب خط الوسط سابقًا "لا أحد يريد التقاط هذا الفيروس.الجميع يريد حماية عائلته. هذه مهمتنا والأولوية ستكون دائمًا للعائلة حتمًا".

في المجموع، أرجئت 25 مباراة في الـ"بوكسينغ داي" في الدرجات الاربع الاولى في إنكلترا.

© 2021 AFP