ديوكوفيتش لن يشارك في كأس "أي تي بي" في أسترالي (وسائل إعلام)

أوسكار ديل بوزو ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش محتفلاً بعد فوزه على مارين تشيليتش في نصف نهائي كاس ديفيس لكرة المضرب في مدريد في 3 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

بلغراد (أ ف ب) – ذكرت صحيفة "بيليتش" الصربية أن نجم كرة المضرب العالمية نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا والرافض للإعلان عما إذا كان تلقى لقاحا ضد فيروس "كوفيد-19"، لن يشارك في كأس رابطة اللاعبين المحترفية "أي تي بي" المقررة في سيدني في الفترة بين الأول والتاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.

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وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مقربين من النجم الصربي "نوفاك لن يذهب للمشاركة في كأس رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين بنسبة 99٪. إنه يتدرب هنا (في بلغراد)، لكنه قرر عدم المشاركة في هذه البطولة".

وأوضحت أن ديوكوفيتش (34 عامًا) موجود حاليًا في بلغراد حيث يهتم بمؤسسته ويتدرب ويقضي الوقت مع أسرته.

وتعتبر مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الحديثة العهد والمتعلقة بالمنتخبات، بداية للموسم الجديد لفئة الرجال.

وكان لقب النسخة الأولى من كأس "أي تي بي" عام 2020 من نصيب ديوكوفيتش ومنتخب بلاده بالفوز في النهائي على إسبانيا ونجمها رافايل نادال، فيما نالت روسيا بقيادة دانييل مدفيديف وأندري روبليف لقب النسخة الثانية على العام على حساب إيطاليا.

ولا يزال الشك يحوم حول مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في الفترة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير المقبل، حيث يسعى إلى لقبه العاشر بها والرابع تواليا والـ21 في الغراند سلام لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع نادال والسويسري روجيه فيدرر.

وتبقى مشاركة اللاعبين في بطولة أستراليا مشروطة بتلقيهم اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلى جانب المقربين منهم وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.

وأكدت صحيفة "بيليتش" أنه من المحتمل أن يعلن "نولي"، وهو لقب ديوكوفيتش، قبل نهاية العام قراره بشأن مشاركته في أول بطولة غراند سلام في العام الجديد.

وكان والده سردان أعلن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على التلفزيون الصربي أن ديوكوفيتش "ربما لن" يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، مستنكرا "ابتزاز" المنظمين.

© 2021 AFP