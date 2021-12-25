ديوكوفيتش لن يشارك في كأس "أي تي بي" ويزيد الشكوك حول تواجده في بطولة أستراليا المفتوحة

أوسكار ديل بوزو ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش محتفلاً بعد فوزه على مارين تشيليتش في نصف نهائي كاس ديفيس لكرة المضرب في مدريد في 3 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

بلغراد (أ ف ب) – ذكرت صحيفة "بيليتش" الصربية أن نجم كرة المضرب العالمية نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا والرافض للإفصاح عن تلقيه لقاحا ضد فيروس "كوفيد-19" من عدمه، لن يشارك في كأس رابطة اللاعبين المحترفين "أي تي بي" المقررة في سيدني في الفترة بين الأول والتاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.

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وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مقربين من النجم الصربي "نوفاك لن يذهب للمشاركة في كأس رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين بنسبة 99٪. إنه يتدرب هنا (في بلغراد)، لكنه قرر عدم المشاركة في هذه البطولة".

وأوضحت أن ديوكوفيتش (34 عامًا) موجود حاليًا في بلغراد حيث يهتم بمؤسسته ويتدرب ويقضي الوقت مع أسرته.

وتعتبر مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الحديثة العهد والمتعلقة بالمنتخبات، بداية للموسم الجديد لفئة الرجال.

وكان لقب النسخة الأولى من كأس "أي تي بي" عام 2020 من نصيب ديوكوفيتش ومنتخب بلاده بالفوز في النهائي على إسبانيا ونجمها رافايل نادال، فيما نالت روسيا بقيادة دانييل مدفيديف وأندري روبليف لقب النسخة الثانية على العام على حساب إيطاليا.

ووزعت الفرق الـ16 المشاركة الى أربع مجموعات كل منها من أربعة منتخبات، ووقعت صربيا في المجموعة الأولى بجانب إسبانيا، النروج وتشيلي، فيما جاءت روسيا في المجموعة الثانية مع إيطاليا، النمسا وأستراليا المضيفة.

وستكون ألمانيا بقيادة ألكسندر زفيريف من المنتخبات المرشحة أيضاً للمنافسة، وقد جاءت في المجموعة الثالثة بصحبة كندا، بريطانيا والولايات المتحدة، فيما سينافس ستيفانوس تسيتسيباس ورفاقه في المنتخب اليوناني ضمن المجموعة الرابعة الى جانب الأرجنتين، بولندا وجورجيا.

وأنهى ديوكوفيتش عام 2021 في المركز الأوّل عالميا وذلك للعام السابع توالياً، وهو رقم قياسي. كما حقق رقماً قياسياً بالفوز في دورات الماسترز للألف نقطة حيث أحرز هذا العام لقبه الـ 37.

وأدرج اسم ديوكوفيتش في السابع من الشهر الحالي ضمن لائحة منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس الرابطة، قبل أن يدرج اسمه أيضا في اليوم التالي ضمن المشاركين في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في الفترة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير المقبل،

شكوك الدفاع عن اللقب

لكن بانسحابه من كأس الرابطة، يزيد ديوكوفيتش الشك حول مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة حيث يسعى إلى لقبه العاشر بها والرابع تواليا والـ21 في الغراند سلام لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع نادال والسويسري روجيه فيدرر.

وتبقى مشاركة اللاعبين في بطولة أستراليا مشروطة بتلقيهم اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلى جانب المقربين منهم وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.

وأكدت صحيفة "بيليتش" أنه من المحتمل أن يعلن "نولي"، وهو لقب ديوكوفيتش، قبل نهاية العام قراره بشأن مشاركته في أول بطولة غراند سلام في العام الجديد.

وكان والده سيردان كشف في نهاية تشرين لاثاني/نوفمبر الماضي أن نجله قد لا يدافع عن لقبه في أستراليا، بسبب قواعد التلقيح الإلزامية ضد فيروس كورونا، مشبهًا القيود بـ"الابتزاز".

وكشف في حديث مع قناة "برادا تي في" المحلية "بالطبع يرغب بشدة في الذهاب، لأنه رياضي وهناك العديد من شعبنا، من الجالية (الصربية) هناك والتي ستكون سعيدة برؤية نوفاك".

وأضاف "ولكن حقيقة لا أعلم ما إذا سيحصل ذلك. ربما ليس في ظل هذه الظروف، في ظل هذا الابتزاز والطريقة التي تحصل فيها الأمور".

ورد وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا حيث تقام البطولة، مارتن باكولا بأنه يرغب في أن يدافع ديوكوفيتش عن لقبه، لكن الصحة تأتي اولاً و"الأمر لا يتعلّق بالابتزاز على الاطلاق، كل ما في الامر بأننا نحاول حماية مجتمع فيكتوريا".

وكان مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تيلي واضحاً الشهر الماضي بانه يتعين على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة أن يكونوا ملقحين ولن يكون هناك أي تنازلات في هذا الصدد.

وأكّد المنظمون بأن اللاعبين الملقحين لن يخضعوا لأي حجر صحي أو التواجد في فقاعة في النسخة المقبلة، خلافاً لما حصل في نسخة العام الحالي عندما خضع له اللاعبون لمدّة أسبوعين في فنادق مخصصة لهم، بيد أن الأمور قد تتعقد مع ظهور متحوّر أوميكرون في الأيام الأخيرة.

© 2021 AFP