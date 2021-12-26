بطولة إنكلترا: سيتي يواصل انتصاراته بمهرجان تهديفي ضد ليستر

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف البلجيكي كيفن دي بروين (الثالث من اليمين) ضد ليستر سيتي في الدوري الانكليزي لكرة القدم، مانشستر، شمال غرب انكلترا، في 26 كانون الأول/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – واصل مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر انتصاراته بمهرجان تهديفي أمام ضيفه ليستر سيتي حسمه 6-3 بعدما كان متقدماً 4-صفر الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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ولا يبدو أن أحداً باستطاعته مقارعة فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق فوزه التاسع توالياً في الدوري الممتاز.

وبخروجه منتصراً من اليوم الذي يلي عيد الميلاد والمعروف بـ"بوكسينغ داي" في إنكلترا، ابتعد سيتي في الصدارة بفارق ست نقاط عن ملاحقه ليفربول الذي أرجئت مباراته مع ضيفه ليدز يونايتد بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير، على غرار إيفرتون وواتفورد اللذين تأجلت مباراتيهما أيضاً مع بيرنلي وولفرهامبتون توالياً.

واعتقد سيتي أنه حسم فوزه الثاني عشر على التوالي ضمن جميع المسابقات منذ الخسارة الأخيرة أمام كريستال بالاس في 30 تشرين الأول/أكتوبر ضمن "بريميرليغ"، في الدقائق الـ25 الأولى من اللقاء بعدما دك شباك فريق المدرب الإيرلندي برندن رودجرز برباعية، بينها ثنائية من ركلتي جزاء لمهاجم ليستر السابق الجزائري رياض محرز.

لكن ليستر لم يستسلم وعاد بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف، مقلصاً الفارق الى 3-4 قبل أن يعود سيتي ويحبط عزيمته بهدفيه الخامس والسادس.

© 2021 AFP