بطولة انكلترا: عزل باتريك فييرا بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19

أولي سكارف ا ف ب/ا ف ب

أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي الأحد، أن مدربه الفرنسي باتريك فييرا مصاب بفيروس كورونا

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي الأحد، أن مدربه الفرنسي باتريك فييرا مصاب بفيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه أمام توتنهام ضمن المرحلة التاسعة عشرة من البريميرليغ.

إعلان اقرأ المزيد

وأضاف النادي أن "مساعده الويلزي أوسيان روبرتس، سيحل محل فييرا في مباراة اليوم (الأحد)".

وكان فييرا كشف ليلة الميلاد أن فريقه يعاني من "حالتين"، غير أن ذلك التفشي ساء على مدار اليومين الماضيين.

ورغم ذلك، لم تعتبر رابطة الدوري ذلك كافياً لإعادة جدولة المباراة ورفضت تأجيل مواجهة الأحد.

وتفشت حالات كورونا مؤخراً في الدوري الإنكليزي، ما استدعى تأجيل ثلاث مباريات بما فيها ليفربول وليدز، في يوم الـ "بوكسينغ داي" الذي يشتهر به الدوري الإنكليزي بتقليد تاريخي حيث تقام مبارياته في اليوم التالي لعيد الميلاد.

وكان أستون فيلا أعلن السبت إصابة مدربه ستيفن جيرارد بالفيروس، وأنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين لفريقه أمام تشلسي الأحد وأمام ليدز الثلاثاء.

وارتفع عدد المباريات التي أرجئت في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا إلى 13، فيما رفضت أندية الدوري الممتاز خلال اجتماع لرابطتها والدوري خيار تعليق الموسم مؤقتاً من أجل الحد من تفشي الفيروس في صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية في الفرق.

ويضرب "كوفيد-19" بقوة في بريطانيا في الآونة الأخيرة حيث سجّلت المملكة المتحدة الجمعة 122 ألف إصابة جديدة وفق التقرير اليومي للسلطات الصحية، في حصيلة قياسية جديدة سببها المتحوّرة أوميكرون.

© 2021 AFP