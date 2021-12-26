تحالف السعودية في اليمن يشن غارات جديدة على صنعاء

يمنيون يتفقدون الأضرار التي أعقبت غارة جوية شنها ليلا التحالف الذي تقوده السعودية واستهدفت العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021

الرياض (أ ف ب) – استهدف التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية معسكرا للحوثيين في العاصمة صنعاء، حسبما أفاد في بيان الاحد، بينما يكثّف حملته الجوية ضد المتمردين ردا على مقتل شخصين في هجوم صاروخي جنوب المملكة.

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وذكر التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد الحوثيين في النزاع على السلطة، أنّه دمّر مخازن للأسلحة في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

واعتبر التحالف في بيان أنّ "العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات بصنعاء"، مشيرا إلى "تدمير مخازن للأسلحة النوعية" بالمعسكر.

والسبت، أعلن التحالف عن عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن بعد مقتل شخصين (سعودي ويمني) وإصابة سبعة في هجوم للمتمردين المدعومين من إيران على جنوب المملكة مساء الجمعة، وهو الهجوم الاكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات.

ومن المقرّر أن يعقد التحالف الأحد مؤتمرا صحافيا للتحدث عن آخر التطورات، قال إنّه سيعرض خلاله أدلة على تورط حزب الله اللبناني المدعوم كذلك من إيران في النزاع في اليمن.

وتتهم السعودية خصمها اللدود إيران وحزب الله بمد الحوثيين بأسلحة نوعية، وهو الاتهام الذي تنفيه الجمهورية الإسلامية.

منذ منتصف 2014، يشهد اليمن نزاعا على السلطة بين المتمردين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2015.

تسبّبت الحرب بأسوأ أزمة انسانية في العالم بحسب الامم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 بالمئة من السكان وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة الأربعاء أنّه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، بينما يواجه البلد الفقير الغارق في الحرب خطر مجاعة كبرى.

وقتل الرجلان في السعودية بعد سقوط "مقذوف عسكري" على متجر في محافظة صامطة في منطقة جازان. وشنّ التحالف بعدها ضربات جوية أدت إلى مقتل "ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة وطفل" شمال غرب صنعاء، حسبما أفادت مصادر طبية في العاصمة.

ويؤكد التحالف أنّه ينفّذ عملياته "في إطار القانون الدولي الإنساني"، ويحذر الحوثيين باستمرار ضد استخدام المدنيين كدروع بشرية.

-"هجوم همجي"-

في هذا السياق، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر إنّ المتمردين يستخدمون أسلحة إيرانية لاستهداف المملكة.

وكتب على تويتر "قتلت الميليشيات الحوثية يمنياً وسعودياً في جازان بسلاح إيراني من الأراضي اليمنية وهو عمل إرهابي إجرامي".

صورة وزعتها وكالة الانباء السعودية السبت في 25 كانون الاول/ديسمبر لاضرار في محل تجاري في جازان اثر قصف للمتمردين اليمنيين - وكالة الانباء السعودية/ا ف ب

ونددت السفارتان الفرنسية والأميركية في السعودية بالإضافة لحلفاء الرياض في الخليج بالهجوم الدامي الذي استهدف جنوب المملكة.

وقالت السفارة الأميركية في بيان السبت إنّ "هجمات الحوثيين تطيل أمد الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتعرض الشعب السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يقيمون في السعودية".

بدوره، قدّم السفير الفرنسي في الرياض لودوفيك بولي على تويتر تعازيه نيابة عن السفارة الفرنسية لأسر ضحايا "الهجوم الهمجي الذي شنه الحوثيون على جازان".

يأتي التصعيد بعدما بدأ التحالف يشن غارات على صنعاء منذ نحو اسبوع، مستهدفا مواقع للمتمردين بينها المطار يقول إنها تُستخدم كمنصة لإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المملكة.

ورد الحوثيون الخميس بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه مطار أبها جنوب المملكة، أعلن التحالف تدميرها ما أدى إلى تناثر شظايا قرب المطار إنما من دون أن توقع إصابات أو توقف حركة الملاحة.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تعترف بسلطة الحوثيين. وتتّهمها الرياض خصوصا بتهريب مواد تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة التي يحاول الحوثيون مهاجمة المملكة بها.

وضبطت البحرية الاميركية في مياه الخليج هذا الاسبوع شحنة أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها إيران ويُعتقد أنّها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

© 2021 AFP