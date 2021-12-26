فاوتشي يعد بمعالجة مشكلة نفاد فحوص كشف الإصابة بكوفيد في الولايات المتحدة

مانديل نغان ا ف ب/AFP/ارشيف

انتوني فاوتشي في البيت الابيض في واشنطن في 29 تشرين الثاني/يناير 2021

واشنطن (أ ف ب) – أكد أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة الأحد أن النقص في فحوص كوفيد-19 لكشف الاصابة في الولايات المتحدة سيتم حله قريبًا، في وقت تشهد البلاد زيادة في الحالات بسبب المتحورة أوميكرون.

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وقال عالم الأوبئة لشبكة ايه بي سي "إحدى المشكلات في الوقت الراهن هي أن (الفحوص) لن تكون متاحة للجميع قبل كانون الثاني/يناير".

وتدارك "لكننا نعالج مشكلة الفحوص وسيتم تصحيح هذا الأمر قريبًا جدًا"، مقرًا بأنه يشعر بالإحباط نتيجة ذلك.

ولمناسبة أعياد نهاية السنة، شهدت الولايات المتحدة اقبالًا كبيرًا على الفحوص وخصوصا على تلك التي يتم إجراؤها في المنزل.

في الوقت نفسه، سجل عدد حالات كوفيد ارتفاعا في الأيام السبعة الماضية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون، بمعدل تجاوز الأحد 175 ألف حالة جديدة يوميًا، وفقًا لبيانات مركز الوكالة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة.

واوضح فاوتشي أن هذه الوقائع المتزامنة مسؤولة جزئيًا عن هذا "الطلب الكبير" الذي أدى إلى نقص الفحوص، وقال "بالطبع علينا القيام بعمل أفضل".

قرر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إعلان عمليات شراء ضخمة لهذه الفحوص من قبل الحكومة الفدرالية: 500 مليون وحدة سيتم توزيعها مجانًا لمن يطلبها.

لكن لن يتم تسليم هذه الفحوص حتى كانون الثاني/يناير ما أثار انتقادات شديدة للبيت الأبيض الذي يركز في استراتيجيته لمكافحة كوفيد-19 منذ أسابيع على التطعيم.

ووجه إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في 6 كانون الأول/ديسمبر، بعد أيام من رصد المتحورة أوميكرون للمرة الأولى في الولايات المتحدة، سؤال حول صعوبة تأمين الفحوص في البلاد.

فأجابت بسخرية "هل علينا أن نرسل فحصًا مجانيًا لجميع الأميركيين؟ هل هذا المطلوب؟".

وتطرق فاوتشي أيضًا إلى المتحورة أوميكرون وخطورتها.

وإذ أقر بأنها "شديدة العدوى"، أثنى على البيانات التي كشفتها دراسات اجريت في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والتي يبدو أنها تشير إلى أن إصابات هذه المتحورة أقل خطورة.

وأضاف "المشكلة التي لا نريد أن نظهر تساهلا معها (...) هي أنه عندما يكون لديك هذا الكم الهائل من الإصابات الجديدة، فإن ذلك قد يتجاوز التراجع الفعلي لمدى الخطورة"، معربا عن تخوفه من امتلاء المستشفيات بالمرضى.

© 2021 AFP