دموع وذكريات عن "بطل" جنوب إفريقيا أمام كاتدرائية ديسموند توتو

جيانلويجي غيرسيا ا ف ب

بلدية الكاب في جنوب إفريقيا مضاءة باللون البنفسجي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2021 تكريما للأسقف ديسموند توتو بعد وفاته

الكاب (أ ف ب) – سواء كانوا في طريقهم إلى الشاطئ أو متوجهين إلى تجمع عائلي في يوم الأحد ذاك من موسم الحر في جنوب إفريقيا، توقف المواطنون بتأثر أمام كاتدرائية القديس جورج، الرعية السابقة للأسقف ديسموند توتو، آخر رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري، بعد إعلان نبأ وفاته.

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يقول برينت غوليات (44 عاما) لوكالة فرانس برس وهو يبكي "كان له وزن هائل في الكفاح ضد نظام الأبارتهايد، من أجلنا، نحن السود...".

توفي الأسقف ديسموند توتو الحائز جائزة نوبل للسلام عام 1984 بعيد فجر الأحد عن تسعين عاما في أحد مستشفيات مدينة الكاب بعد صراع مع السرطان.

وبثت شاشات التلفزيون في البلد بصورة متواصلة مشاهد من حياة الأسقف بردائه البنفسجي، يرقص إلى جانب الدالاي لاما أو يضحك مع صديقه نلسون مانديلا.

وقالت ميريام موكوادي (67 عاما) في طريقها إلى كاتدرائية الكاب ممسكة حفيدتها بيدها "هذه هي الحقيقة، توتو كان بطلنا. قاتل من أجلنا. نحن أحرار اليوم بفضله. بدونه، لكان البلد هلك".

وورد نبأ وفاة ديسموند توتو الذي كان يعتبر ضمير جنوب إفريقيا قبيل موعد القداس، وأعلن خلاله للمصلين.

رجل يعبر أمام جدارية تصور الأسقف ديسموند توتو في 26 كانون الأول/ديسمبر 2021 في الكاب عاصمة جنوب إفريقيا بعد وفاته جيانلويجي غيرسيا ا ف ب

وطوقت الشرطة الحي بسرعة ووضع سجل تعاز خارج الكاتدرائية لتدوين آخر الرسائل إلى الأسقف الذي كان أبناء بلده يسمّونه تحبّبا "ذي أرتش".

وأعلن الأب مايكل ويدر خلال إحيائه القداس "مهما كان النبأ حزينا، فهو يحمل بالتأكيد بعض العزاء للعائلة، لأن الأب ديسموند عانى كثيرا في الأسابيع الأخيرة".

نور بنفسجي

وعلقت على سياج أمام الكاتدرائية صورة بالأسود والأبيض يظهر فيها توتو يبتسم شابكا يديه، وأخذ مصلون ومارة وسياح عابرون يضعون باقات زهور حولها.

باقات زهور تعلق على سياج حول صورة للأسقف ديسموند توتو بعد وفاته، أمام كاتدرائية القديس جورج في الكاب عاصمة جنوب إفريقيا في 26 كانون الثاني/ديسمبر 2021 رودجر بوش ا ف ب

روت أماندا كسالابيل الثلاثينية التي توقفت في طريقها إلى المتنزه برفقة طفليها "ولدت عند انتهاء نظام الفصل العنصري تماما، لكن عائلتي بكاملها كانت تتحدث عن توتو، كان من ضمن برنامج التاريخ في المدرسة".

وستقام جنازة الأسقف توتو في الكاتدرائية يوم السبت في الأول من كانون الثاني/يناير. وأضيء "جبل الطاولة" (تافلبرغ) المطل على المدينة في المساء باللون البنفسجي، وسيبقى مضاء حتى موعد الجنازة.

وحضر أفراد عائلة ديسموند توتو تباعا فتعانقوا طويلا وتجمعوا في منزله في الكاب تحت مراقبة الشرطة.

وفي منزل الأسقف توتو الآخر في سويتو كانت الستائر مسدولة، فيما كان شباب يأتون لالتقاط صور سلفي أمام البناء الواقع على مسافة عشرات الأمتار من منزل نلسون مانديلا الذي تمّ تحويله إلى متحف.

كاتدرائية القديس جورج في 26 كانون الثاني/يناير 2021 في الكاب عاصمة جنوب إفريقيا بعد وفاة الأسقف ديسموند توتو جيانلويجي غيرسيا ا ف ب

تذكر ليراتو الأكبر سنا "كنا نراه في ما مضى يعبر مهرولا في الصباح" مضيفة "بالطبع نحن ... الجيران متأثرون فعلا".

تقول سامبا الكونغولية الأصل متكلمة بالفرنسية "حين كنت آتي إلى هذه الناحية لتناول كأس، كنت أجده وسط الجميع، لن أنسى هذا السيّد أبدا".

اشتهر ديسموند توتو في أحلك حقبات الفصل العنصري الذي ألغي عام 1991، فنظم مسيرات سلمية ضده ودعا إلى فرض عقوبات دولية على نظام بريتوريا.

ورأى ستيفن موريو رئيس أساقفة جوهانسبورغ للأنغليكان "إرثه هو إرث حبّه للجميع... كان يقول على الدوام إن الله ليس إله المسيحيين، بل إله الجميع".

© 2021 AFP