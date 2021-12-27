دوري "أن بي Hيه": يوكيتش يعيد ناغتس الى الانتصارات ولافين يقود بولز لتخطي بايسرز

كاتلين مولكاهي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش يحاول تمرير الكرة وسط مضايقة دفاعية من لاعب كليبرز الكرواتي إيفيكا زوباك في المباراة التي فاز بها ناغتس 103-100 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس لفوز صعب على حساب مضيفه لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 103-100 الاحد ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وفرّط ناغتس بتقدم كبير وصل الى 17 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يتأخر بالنتيجة بفارق تسع نقاط قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

وكان يوكيتش أفضل مسجّل لناغتس بـ 26 نقطة مع 22 متابعة، وأضاف اليه ويل بارتون 17 نقطة وأوستن ريفرز ومونتي موريس 12 نقطة لكل منهما، ليتفادى ناغتس السيناريو نفسه الذي فرّط فيه بتقدم بلغ 19 نقطة قبل أن يخسر من تشارلوت هورنتس الخميس.

من جهة أخرى، عاد جيمي باتلر بعد غياب لثماني مباريات بسبب الإصابة وقاد ميامي هيت الى الفوز على أورلاندو ماجيك 93-83.

وأحرز باتلر 17 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة و3 كرات مسروقة في لقاء غاب عنه زميله صانع الالعاب كايل لوري بعد دخوله السبت في بروتوكولات فيروس كورونا.

وفي شيكاغو، حقّق بولز بقيادة زاد لافين العائد بعد غيابه بسبب كوفيد الفوز على حساب إنديانا بايسرز 113-105.

سجّل لافين 32 نقطة وأضاف ديمار ديروزن 24 نقطة لشيكاغو الذي تقدم في أغلب فترات المباراة لينتزع فوزه الثالث تواليًا.

ولم يخض لافين أي مباراة منذ 11 الشهر الحالي.

وفي كليفلاند، اكتسح كافالييرز ضيفه تورونتو رابتورز 144-99 وذلك في المباراة الاولى للفريق الكندي منذ 18 كانون الثاني/ديسمبر بعدما أرجئت ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب بروتوكول كوفيد-19.

وكان كيفن لوف وداريوس غارلاند أفضل مسجّلين للفريق الفائز بـ 22 نقطة لكل منهما.

وفي واشنطن، تألق لاعب فيلالفيا سيفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد مع 36 نقطة و13 متابعة وقاد فريقه الى الفوز على ويزاردز الذي غاب عنه هدّافه برادلي بيل بسبب كورونا، بنتيجة 117-96.

كما تغلب ممفيس غريزليز بعد بداية بطيئة على مضيفه ساكرامنتو كينغز بنتيجة 127-102.

© 2021 AFP