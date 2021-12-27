سان جرمان يعير لاعب وسطه البرازيلي رافينيا إلى ريال سوسييداد
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باريس (أ ف ب) – أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين إعارة لاعب وسطه الدولي البرازيلي رافينيا إلى ريال سوسييداد الإسباني حتى نهاية الموسم.
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وأكد ريال سوسيداد الخبر على موقعه على الإنترنت بصورة للاعب يرتدي قميص النادي الذي يحمل اسم رافايل والرقم 17.
وقال اللاعب المولود في ساو باولو وشقيق تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول الإنكليزي والذي يدافع عن ألوان المنتخب الإسباني "أنا متحمس وسعيد".
وخاض لاعب برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق البالغ من العمر 28 عامًا 39 مباراة مع باريس سان جرمان منذ انضمامه إلى صفوفه في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
© 2021 AFP