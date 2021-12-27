مستشفى إسرائيلي ينفذ تجربة سريرية للجرعة الرابعة من لقاح فايزر

جاك غيز ا ف ب

ممرضة إسرائيلية تحصل على الجرعة الرابعة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا في مركز شيبا الطبي في ضاحية رمات غان قرب تل أبيب الساحلية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021

تل ابيب (أ ف ب) – أجرى مستشفى إسرائيلي الإثنين تجربة سريرية حول تأثير الجرعة الرابعة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا وذلك في وقت تبحث فيه وزارة الصحة إطلاق حملة تطعيم رابعة.

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ويشارك في التجرية التي يجريها مركز شيبا الطبي 150 متطوعا من طاقم المستشفى الذين مضى على تلقيهم الجرعة الثالثة، أربعة أشهر على الأقل وتوجد علامات على تراجع الأجسام المضادة لديهم.

وبحسب مديرة وحدة الوبائيات والأمراض المعدية في المركز الطبي جيلي ريغيف-يوتشي، ستسمح التجربة بتقييم مدى زيادة الأجسام المضادة بعد الجرعة الرابعة وما إذا كانت هناك أعراض جانبية ومقدار المناعة الإضافية التي ستقلل من خطر العدوى.

وأشارت إلى أن المشاركين سيخضعون للمراقبة على مدار ستة أشهر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية غال روتم غولان لوكالة فرانس برس إن الموافقة على التجربة مردها "التحقق من فاعلية" الجرعة الرابعة.

ويأتي إطلاق التجربة في الوقت الذي يجري فيه المدير العام لوزارة الصحة ناخمان آش تقييما لتوصية لجنة الخبراء الخاصة بملف كورونا والذي أوصى بإعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح للطواقم الطبية ولمن تجاوز الـ 60 من العمر.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد رحب بالتوصية التي جاءت في وقت سابق من الشهر الجاري محذرا من خطورة المتحورة الجديدة "أوميكرون" سريعة الانتقال.

وقال بينيت إن إسرائيل التي كانت من أوائل الدول التي أعطت سكانها الجرعة الثالثة، ستكون أيضا رائدة في البدء بإعطاء الجرعة الرابعة.

ويبقى القرار رهنًا بموافقة وزارة الصحة.

وينتظر آش مزيدا من البيانات حول شدة العدوى التي تسببها أوميكرون قبل أن يقدم توصياته.

من جانبه، قال جراح زراعة القلب يعقوب ليفي الذي يشارك في التجربة للصحافيين "لم أرغب في تعريض مرضى زراعة القلب الذين أعتني بهم لخطر الإصابة".

حصل نحو 4,2 مليون شخص في إسرائيل التي يقدر تعداد سكانها بنحو 9,3 مليون نسمة على ثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا.

© 2021 AFP