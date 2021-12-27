مضرب: الروسي روبليف يعلن إصابته بكوفيد-19

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الروسي اندريه روبليف في المباراة التي فاز بها على البريطاني أندي موراي في نهائي بطولة أبو ظبي الاستعراضية في 18 كانون الاول/ديسمبر 2021

باريس (أ ف ب) – أعلن لاعب كرة المضرب الروسي اندريه روبليف المصنّف الخامس عالميًا، الإثنين، إصابته بفيروس كوفيد-19، ما يضع مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المرتقبة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير المقبل في دائرة الخطر.

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وكتب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على تويتر "أنا حاليًا في برشلونة، ولسوء الحظ جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية".

وأضاف "لقد دخلت في حجر صحي واحترم كل البروتوكولات تحت اشراف الاطباء".

وتابع روبليف "لقد تلقيت التلقيح بالكامل وأستعد لكأس +أيه تي بي+ (من 1 إلى 9 كانون الثاني/يناير) وبطولة أستراليا المفتوحة (17-30 كانون الثاني/يناير). أحتاج الآن إلى التعافي ولن اتوجه إلى ملبورن الا عندما يكون الوضع آمنًا للجميع".

وسبق أن أعلن الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 14 عالمياً، الأحد، إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد وصوله إلى سيدني حيث ستقام كأس +أيه تي بي+.

تواجه اللاعبان الأسبوع الماضي في أبوظبي التي استضافت كالعادة كل عام دورة استعراضية شارك فيها الإسباني رافايل نادال والسويسرية بليندا بنسيتش والتونسية أنس جابر والبريطانية إيما رادوكانو، وجميعهم أصيبوا بفيروس كورونا.

© 2021 AFP