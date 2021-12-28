الحوثيون يعلنون استئناف رحلات منظمات الاغاثة والامم المتحدة لمطار صنعاء

محمد حويس ا ف ب/ارشيف

موظف وسط الركام في مبى تدمّر بعد الضربات التي نفّذها التحالف وطالت مطار صنعاء الدولي بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2021

صنعاء (أ ف ب) – أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء استئناف رحلات منظمات الاغاثة والامم المتحدة إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء "بشكل مؤقت"، بعد اسبوع من توقفه عن العمل اثر ضربات للتحالف بقيادة السعودية.

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وأعلنت هيئة الطيران التابعة لسلطة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء في بيان نشرته قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم "استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات إلى مطار صنعاء بشكل مؤقت".

وأضافت "تم التواصل مع وزارة الخارجية (في حكومة المتمردين) لإبلاغ الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية بأن مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات".

ويُعتبر المطار الذي يتحكّم التحالف بأجوائه وبحركة الاقلاع منه والهبوط فيه، ولا يستقبل غير طائرات المساعدات والامم المتحدة منذ 2016، ممّرا رئيسيا للمساعدات إلى البلد الفقير الغارق في نزاع على السلطة منذ أكثر من سبع سنوات والمهدّد بمجاعة كبرى.

وكان المطار توقف عن استقبال الطائرات قبل اسبوع بسبب أضرار تعرّض لها بعد ضربات جوية شنّها التحالف بقيادة السعودية، بحسب المتمردين، لكن التحالف قال إنّ المتمردين أغلقوا المطار بشكل مفاجئ قبل يومين من الضربات.

وبحسب التحالف، فإنّ المتمردين المدعومين من إيران يستخدمون المطار لأغراض عسكرية وخصوصا اطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة والمفخخة باتجاه السعودية.

واتهم الحوثيون التحالف الثلاثاء بمنع دخول "أجهزة الاتصال والأجهزة الملاحية التي اشترتها الهيئة لمطار صنعاء لتحل محل الأجهزة القديمة".

وقال بيان هيئة الطيران المدني انه "تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عدم ضمان استمرارية عمل تلك الأجهزة على المدى الطويل، نظرا لقِدمها".

واعتبر انّ "على الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها بنقل وإيصال الأجهزة التي تم الاتفاق عليها والمتواجدة في جيبوتي لضمان أمن وسلامة الرحلات".

© 2021 AFP