الفيليبين تشتري غواصتين من كوريا الجنوبية

سامويل هاردغروف البحرية الأميركية/ا ف ب/ارشيف

سفينة حربية أميركية في بحر الصين الجنوبي قرب منطقة تطالب بكين بالسيادة عليها في نيسان/أبريل 2020

مانيلا (أ ف ب) – أعلن وزير الدفاع الفيليبيني ديلفين لورينزانان الثلاثاء، أن بلاده وقعت اتفاقية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة أكبر حوض لبناء السفن في العالم لشراء سفينتين حربيتين في أجواء توتر مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

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وتبلغ قيمة العقد الموقع الثلاثاء 28 مليار بيزو (490 مليون يورو).

ولم يكن أسطول البحرية الفيليبينية القديم يملك حتى وقت قريب سوى سفن أميركية تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وتم إطلاق برنامج لتحديثه في 2010 في عهد الرئيس السابق بينينيو اكينو الذي سبق رودريغو دوتيرتي على رأس البلاد.

وكانت المجموعة العملاقة الكورية الجنوبية فازت بعقد منذ خمس سنوات لبناء فرقاطتين جديدتين للبحرية الفيليبينية. والطرادات والفرقاطات سفن حربية صغيرة وسريعة تحمي القوارب بشكل أساسي من الهجوم.

وقال لورينزانان في كلمة أثناء حفل توقيع العقد في مانيلا "سيسمح هذا للبحرية الفيليبينية بالحصول على طرادين حديثين قادرين على القيام بمهام حربية مضادة للسفن والغواصات والطائرات".

ومنذ 2010 اشترى الأرخبيل الفيليبيني سفينتين من خفر السواحل الأميركيين وثلاث سفن إنزال أسترالية بالإضافة إلى سفن دورية من خفر السواحل اليابانيين بهدف تعزيز وجوده في بحر الصين الجنوبي، حيث يواجه نزاعا مع بكين.

© 2021 AFP