دوري "أن بي ايه": مورانت يفسد طموحات صنز وهاردن يتألق في غياب دورانت وإيرفينغ

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم ممفيس غريزليز الشاب جا مورانت خلال مباراة فريقه مع مضيفه فينيكس صنز (114-113) ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021.

واشنطن (أ ف ب) – قاد النجم الشاب جا مورانت ممفيس غريزليز الى فوز ثمين على حساب مضيفه فينيكس صنز المحلّق 114-113 بتسجيله سلّة ثنائية قبل نصف ثانية من نهاية المباراة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين.

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وسجّل مورانت 33 نقطة وأضاف ديسموند بين 32 من ضمنها ست ثلاثيات ليعزّز رصيد غريزليس الى 21 انتصارًا و14 خسارة، كما أسهم لاعب الارتكاز النيوزيلندي ستيفن أدامز بـ"دابل دابل" مع 13 نقطة و16 متابعة. وحرم غريزليز مضيفه صنز من التساوي مع غولدن ستايت ووريرز في صدارة المنطقة الغربية والدوري.

وهذه المرة الاولى التي يسجّل لاعبا الاجنحة في غريزليز أكثر من 30 نقطة في مباراة واحدة.

في المقابل، سجّل ديفن بوكر 30 نقطة لمصلحة صنز الذي مني بخسارته الثانية تواليا بعد الأولى أمام ضيفه غولدن ستايت 107-116 والسابعة هذا الموسم في 33 مباراة، ليتخلف بفارق خسارة واحدة عن ووريرز (27 انتصارًا و6 هزائم).

وهي الخسارة الرابعة لصنز على أرضه هذا الموسم.

وفي لوس أنجليس، تألق جيمس هاردن بتسجيله 39 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات وقاد فريقه بروكلين نتس للفوز على كليبرز 124-108.

وغاب عن نتس كيفن دورانت هدّاف الدوري وكايري إيرفينغ بسبب بروتوكول "كوفيد-19"، لكنّ هاردن لعب دور القائد على أكمل وجه رافعًا رصيد فريقه الى 22 انتصارًا مقابل تسع هزائم.

وحقّق شيكاغو بولز فوزًا صريحًا على حساب أتلانتا هوكس 130-118، بفضل تألق ديمار ديروزان الذي قدّم مباراة كبيرة مسجلا 35 نقطة بعدما نجح بـ 14 محاولة من أصل 20، وساهم أيضًا بـ10 تمريرات حاسمة، كما أضاف زاك لافين 30 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.

وحقّق بولز فوزه الرابع تواليًا والثامن في 10 مباريات، رافعًا رصيده الى 21 فوزًا في 31 مباراة، حيث يحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

وفي باقي المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على ضيفه بوسطن سلتيكس 108-103، وتشارلوت هورنتس على هيوستن روكتس 123-99، ويوتا جاز على سان أنتونيو سبيرز 110-104، ودالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 132-117.

© 2021 AFP