دوري "أن بي ايه": مورانت يفسد طموحات صنز وهاردن يتألق في غياب دورانت وإيرفينغ

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم ممفيس غريزليز الشاب جا مورانت خلال مباراة فريقه مع مضيفه فينيكس صنز (114-113) ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021.

واشنطن (أ ف ب) – قاد النجم الشاب جا مورانت ممفيس غريزليز الى فوز ثمين على حساب مضيفه فينيكس صنز المحلّق 114-113 بتسجيله سلّة قبل نصف ثانية من نهاية المباراة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين، بينما تألق جيمس هاردن وعوّض غياب زميليه كيفن دورانت وكايري إيرفينغ وقاد بروكلين نتس الى فوز صريح على لوس أنجليس كليبرز 124-108.

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وسجّل مورانت 33 نقطة وأضاف ديسموند بين 32 من ضمنها ست ثلاثيات ليعزّز رصيد غريزليس الى 21 انتصارًا و14 خسارة، كما أسهم لاعب الارتكاز النيوزيلندي ستيفن أدامز بـ"دابل دابل" مع 13 نقطة و16 متابعة. وحرم غريزليز مضيفه صنز من التساوي مع غولدن ستايت ووريرز في صدارة المنطقة الغربية والدوري.

وقال مورانت بعد المباراة "انا مسرور لأنّ الجميع يرى ما باستطاعتنا فعله وما باستطاعتنا تقديمه ضد فرق قوية في هذا الدوري".

وتخلف صنز 48-60 مع نهاية النصف الاول، ومن ثمّ 75-89 مع بداية الربع الأخير، لكنه قاتل وتمكن من خطف التقدم بفارق نقطة واحدة بفضل ثلاثية ديفن بوكر قبل خمس ثوان من نهاية المباراة، قبل ان يردّ مورانت في اللحظات الحاسمة بسلّة قاتلة اهدت غريزليز فوزًا غاليًا.

وهذه المرة الاولى التي يسجّل لاعبا الاجنحة في غريزليز أكثر من 30 نقطة في مباراة واحدة.

وأفاد مدرب ممفيس تايلور جينكيز بعد المباراة "في الهجمة الأخيرة التي تكللت بسلّة جا، كانت محط تجارب مستمرة من قبلنا لبضع مرات، لكنّ التنفيذ كان رائعًا".

وأضاف "الفضل للاعبين الذين خاضوا 48 دقيقة كاملة. وجدنا طريقًا لتحقيق الفوز في مباراة قوية جدًا وضد فريق جيد جدًا".

في المقابل، سجّل بوكر 30 نقطة لمصلحة صنز الذي مني بخسارته الثانية تواليا بعد الأولى أمام ضيفه غولدن ستايت 107-116 والسابعة هذا الموسم في 33 مباراة، ليتخلف بفارق خسارة واحدة عن ووريرز (27 انتصارًا و6 هزائم).

وهي الخسارة الرابعة لصنز على أرضه هذا الموسم.

وفي لوس أنجليس، تألق جيمس هاردن بتسجيله 39 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات وقاد فريقه بروكلين نتس للفوز على كليبرز 124-108.

وغاب عن نتس كيفن دورانت هدّاف الدوري وكايري إيرفينغ بسبب بروتوكول "كوفيد-19"، لكنّ هاردن لعب دور القائد على أكمل وجه رافعًا رصيد فريقه الى 22 انتصارًا مقابل تسع هزائم.

وأضاف صانع الألعاب الأسترالي باتريك مايلز ونيك كلاكستون 18 نقطة لكل منهما لنتس، فيما سجّل ماركوس موريس 24 نقطة لكليبرز.

بولز يقلب الطاولة على أتلانتا

وحقّق شيكاغو بولز فوزًا صريحًا على حساب أتلانتا هوكس 130-118، بفضل تألق ديمار ديروزان الذي قدّم مباراة كبيرة مسجلا 35 نقطة بعدما نجح في 14 محاولة من أصل 20، وساهم أيضًا بـ10 تمريرات حاسمة، كما أضاف زاك لافين 30 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.

وتقدم هوكس 116-112 قبل ان يقلب شيكاغو الطاولة بتسجيله 14 نقطة مقابل أربع نقاط لخصمه، ليحسم الفوز على حساب اتلانتا الذي غاب عنه عشرة لاعبين بسبب بروتوكول كوفيد-19 للسلامة.

وحقّق بولز فوزه الرابع تواليًا والثامن في 10 مباريات، رافعًا رصيده الى 21 فوزًا في 31 مباراة، حيث يحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

وقال لاعب ارتكاز بولز المونتينغري نيكولا فوتشيفيتش "إنه شعور جيد. حالما ارتفع مستوى دفاعنا، اصبح هجومنا صلبًا للغاية. قمنا جميعنا بعمل رائع وحققنا فوزًا كبيرًا".

وسجل فوتشيفيتش 24 نقطة مع 17 متابعة وست تمريرات حاسمة و4 صدّات.

وأضاف "هدفي ان اضيف الحيوية والشراسة. وان اتبع خطة المباراة. أريد فقط المحاولة وتقديم أفضل ما لديّ".

من جانب هوكس، سجّل كام ريديك 33 نقطة وأضاف اليه تراي يونغ 29.

وفي باقي المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على ضيفه بوسطن سلتيكس 108-103، وتشارلوت هورنتس على هيوستن روكتس 123-99، ويوتا جاز على سان أنتونيو سبيرز 110-104، ودالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 132-117.

© 2021 AFP