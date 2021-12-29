البيت الأبيض يعلن أن بايدن وبوتين سيتحدثان هاتفيا الخميس 

إريك برادات , بافل غولوفكين ا ف ب/ارشيف

واشنطن (أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين سيتحدثان عبر الهاتف الخميس بشأن "عدد من المواضيع"، في وقت تجري فيه استعدادات لإجراء محادثات أمنية بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

وستكون هذه هي المكالمة الهاتفية الثانية في أقل من شهر بين الزعيمين، بعدما حذر بايدن في مطلع كانون الأول/ديسمبر بوتين من "عواقب وخيمة" إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن إن الرئيسين سوف "يناقشان عددا من المواضيع بينها المحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".

وأضافت هورن في بيان الأربعاء "تواصل إدارة بايدن الانخراط في دبلوماسية مكثفة مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، والتشاور والتنسيق بشأن نهج مشترك ردا على الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا".

حشدت روسيا عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع أوكرانيا، وفق مسؤولين غربيين يخشون تكرار ما حدث عام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم.

وفي مسعى لنزع فتيل التوترات، من المقرر أن يلتقي مسؤولون أميركيون وروس كبار في 10 كانون الثاني/يناير في جنيف.

ويأتي الاجتماع بعد أن عرضت روسيا مقترحات على الولايات المتحدة تضمنت دعوات بعدم توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا أو إقامة قواعد في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

© 2021 AFP